Девушка лидера партии UKIP заявила, что Меган Маркл «загрязнит своим семенем королевскую семью» (фото)

Девушку лидера выступающей за выход из ЕС правой консервативной британской Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) спешно лишили партийного членства в связи с расистским скандалом. 25-летняя модель Джо Марни считает, что невеста принца Гарри, «черная американка» Меган Маркл «загрязнит своим семенем» королевскую семью Великобритании. Она также заявила, что никогда бы не смогла бы «заняться сексом с ниггером», поскольку они «отвратительны».

Эти высказывания, которые Джо посылала в текстовых сообщениям некому своему другу-мужчине, стали достоянием общественности после того, как их обнародовало издание The Mail on Sunday.

Сообщается, что Марни называла Меган, отец которой белый, а мать — афроамериканка, «тупой простолюдинкой» и «никому неизвестной актрисулькой». Модель также писала, что национальные меньшинства постепенно «прокладывают себе дорогу наверх». «Следующим будет премьер-министр-мусульманин. И король-негр», — писала она. «Это Британия, а не Африка», — утверждала Джо. А когда друг модели в переписке обвинил ее в расизме, девушка ответила: «Ну и что. Не желать, чтобы другие расы и культуры вторгались в твою собственную культуру — это не значит ненавидеть другие расы».

Джо Марни уже признала, что действительно писала все эти слова и извинилась за них. Хотя и утверждает, что цитаты были взяты в отрыве от контекста.

Новый скандал может привести к краху политической карьеры лидера UKIP Генри Болтона. Призывы к его отставке теперь стали звучать еще громче. Ранее 54-летний лидер UKIP подвергся жесткой критике однопартийцев за то, что бросил свою 42-летнюю жену-россиянку Татьяну Смурову с двумя маленькими детьми ради Джо Марни, которая снимается топлес для мужских журналов.