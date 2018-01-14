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Джо Марни

Девушка лидера партии UKIP заявила, что Меган Маркл «загрязнит своим семенем королевскую семью» (фото)

Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

14.01.2018 12:00 653

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Девушку лидера выступающей за выход из ЕС правой консервативной британской Партии независимости Соединенного королевства (UKIP) спешно лишили партийного членства в связи с расистским скандалом. 25-летняя модель Джо Марни считает, что невеста принца Гарри, «черная американка» Меган Маркл «загрязнит своим семенем» королевскую семью Великобритании. Она также заявила, что никогда бы не смогла бы «заняться сексом с ниггером», поскольку они «отвратительны».

Эти высказывания, которые Джо посылала в текстовых сообщениям некому своему другу-мужчине, стали достоянием общественности после того, как их обнародовало издание The Mail on Sunday.

Сообщается, что Марни называла Меган, отец которой белый, а мать — афроамериканка, «тупой простолюдинкой» и «никому неизвестной актрисулькой». Модель также писала, что национальные меньшинства постепенно «прокладывают себе дорогу наверх». «Следующим будет премьер-министр-мусульманин. И король-негр», — писала она. «Это Британия, а не Африка», — утверждала Джо. А когда друг модели в переписке обвинил ее в расизме, девушка ответила: «Ну и что. Не желать, чтобы другие расы и культуры вторгались в твою собственную культуру — это не значит ненавидеть другие расы».

Джо Марни уже признала, что действительно писала все эти слова и извинилась за них. Хотя и утверждает, что цитаты были взяты в отрыве от контекста.

Новый скандал может привести к краху политической карьеры лидера UKIP Генри Болтона. Призывы к его отставке теперь стали звучать еще громче. Ранее 54-летний лидер UKIP подвергся жесткой критике однопартийцев за то, что бросил свою 42-летнюю жену-россиянку Татьяну Смурову с двумя маленькими детьми ради Джо Марни, которая снимается топлес для мужских журналов.

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