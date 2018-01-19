В НАПК на ковер вызвали председателя Госагентства по вопросам кино

«Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право подать объяснения и замечания по содержанию протокола, в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен Филипп Ильенко, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино», — сообщают в НАПК.

Вызов Филлипа Ильенко для дачи пояснений связан с тем, что он «находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти», в период 2016 — 2017 гг. «совершал действия и принимал решения в условиях реального конфликта интересов». По информации НАПК, речь идет о финансовом поощрении сотрудников агентства, одна из которых является двоюродной сестрой руководителя ведомства.

«В этом случае есть факт нарушения требований закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172−7 Кодекса Украины об административных правонарушениях (влечет наложение штрафных санкций. — Ред.)», — заявляют в НАПК и приглашают Филиппа Ильенко посетить агентства 25 января.

Как сообщали fakty.ua, ранее НАПК выписало штраф директору НАБУ Артему Сытнику