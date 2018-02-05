Верховная Рада начнет работу с антикоррупционного суда и законов о НАТО

Новая сессия Верховной Рады начнется с рассмотрения приоритетных законопроектов, а именно с закона об Антикоррупционном суде. Об этом рассказал спикер парламента Андрей Парубий на брифинге.

«Законопроект об Антикоррупционном суде буду рекомендовать включить в повестку дня как приоритетный, а комитетам — безотлагательно рассмотреть документ», — сообщил глава парламента.

По словам Парубия, приоритетами на новую сессию остаются постепенная подготовка законодательства Украины к будущему вступлению государства в НАТО и Евросоюз. Одним из таких является проект закона о национальной безопасности и обороны Украины. Он приводит систему нацбезопасности в соответствие со стандартами ЕС и НАТО.

В рамках экономического блока вопросов будет вынесен на рассмотрение депутатов проект закона об акционерных общества и о рынке капитала.

Также на текущей сессии ожидается рассмотрение Верховной Радой двух законов о реформировании парламента. Предполагается изменить количество комитетов Верховной Рады и принципы распределения вопросов, рассматриваемых комитетами.

Напомним, 6 февраля открывается очередная сессия Верховной Рады.