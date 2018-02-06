Срок ночного домашнего ареста Саакашвили истек, — адвокат

Адвокат Руслан Чорнолуцкий заявляет, что срок меры пресечения экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили в виде ночного домашнего ареста и ограничения на выезд из Киева истек в ночь на 6 февраля.

«Попытка вручить и огласить подозрение Михеилу Саакашвили датируется и исчисляется прокуратурой от 5 декабря. В этом случае решение о мере пресечения должно исчисляться от 5 декабря, от момента предъявления и оглашения подозрения. Хотя, если точнее, ему о подозрении объявили и отправили почтой документ 6 декабря. Срок истечения меры пресечения, согласно решению Апелляционного суда Киева, заканчивается в полночь с 5 на 6 февраля, и мера пресечения автоматически аннулируется», — пояснил агентству «Интерфакс-Украина» Руслан Чорнолуцкий.

Напомним, ранее обвинение просило суд избрать меру пресечения Саакашвили, подозреваемому в получении денег для проведения протестных мероприятий от беглого олигарха Сергея Курченко, в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

«Чтобы продлить сроки действия меры пресечения Саакашвили, Генпрокуратура должна обратиться в суд и аргументировано указать причины, почему они пропустили сроки подачи ходатайства о продлении сроков. Мы считаем, что пропуск срока подачи данного ходатайства — это грубое нарушение со стороны прокуратуры и основание для суда отказать в принятии к производству ходатайства о продлении меры пресечения», — заявил Руслан Чорнолуцкий.

Адвокат допускает, что решение не продлевать меру пресечения Михеилу Саакашвили может быть связано с подготовкой к экстрадиции его подзащитного. При этом Руслан Чорнолуцкий отметил, что в ответ на его запрос от 15 января Минюст сообщил о продлении срока проверки обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче (экстрадиции) Саакашвили, до завершения рассмотрения в судах дел о лишении его гражданства Украины и отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Как сообщали fakty.ua, 5 февраля Саакашвили отказали в статусе беженца.