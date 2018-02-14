﻿

USD 26.70
RSS
В США хотят наложить санкции на латвийский банк

В США хотят ввести санкции в отношении латвийского банка

Инф. «ФАКТОВ»

14.02.2018 21:05 99

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

Служба финансовой разведки (FinCen) Министерства финансов США предлагает ввести санкции отношении латвийского ABLV Bank, сообщает «Голос Америки».

В рамках санкций второму по величине банку Латвии могут заблокировать доступ к американской финансовой системе, включая запрет иметь корреспондентские счета в США.
Согласно информации FinCen, в финучреждении занимаются отмывание денег, а сам банк использовали для незаконной финансовой деятельности лица из санкционного списка США и ООН.

В качестве одного из примеров отмывания средств через банк, FinCen приводит его сотрудничество с Сергеем Курченко — лицом из близкого окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Как сообщали fakty.ua, из-за санкций концерн «Калашников» потерял выход на 70−90 процентов мирового рынка гражданского оружия.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины