В США хотят ввести санкции в отношении латвийского банка

Служба финансовой разведки (FinCen) Министерства финансов США предлагает ввести санкции отношении латвийского ABLV Bank, сообщает «Голос Америки».

В рамках санкций второму по величине банку Латвии могут заблокировать доступ к американской финансовой системе, включая запрет иметь корреспондентские счета в США.

Согласно информации FinCen, в финучреждении занимаются отмывание денег, а сам банк использовали для незаконной финансовой деятельности лица из санкционного списка США и ООН.

В качестве одного из примеров отмывания средств через банк, FinCen приводит его сотрудничество с Сергеем Курченко — лицом из близкого окружения бывшего президента Виктора Януковича.

Как сообщали fakty.ua, из-за санкций концерн «Калашников» потерял выход на 70−90 процентов мирового рынка гражданского оружия.