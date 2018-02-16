Мать российского наемника рассказала о гибели своего сына в Сирии (видео)

Мать одного из ликвидированных в Сирии российских наемников из частной военной компании «Вагнера» не знала, что ее сын отправился за границу воевать.

В интервью изданию «Настоящее время» Руслана Гаврилова рассказала, что знала, что ее сын отправился в Сирию, однако была уверена, что там он занимается вспомогательными и восстановительными работами.

«Сказал, что в Сирию по контракту воевать. Даже не сказал „воевать“. Мы думали на вспомогательные работы — отстраивать, допустим, города. Даже они тут комиссию не проходили. Работы нормальной у него не было. Ну, такая — двери да потолки вешать. Когда есть работа, когда — нет. Хотелось ему заработать денег», — сказала мать наемника.

В то же время женщина рассказала, что вместе с ее сыном в подразделении служили 253 человека, «217 из них погибли».

Напомним, ранее бывший глава оккупационной администрации Донецка Гиркин (Игорь Стрелков) сообщил, что в Сирии перебили бойцов российской частной военной компании «Вагнер». Позже стало известно, что потери россиян составляют более 200 человек.

Выяснилось также, что среди уничтоженных наемников много выходцев из Донбасса, которые принимали участия в боях против украинской армии.