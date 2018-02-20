В Японии загорелся в воздухе американский истребитель F-16

Пресс-служба Министерства обороны Японии заявила о том, что-то на одном из базирующихся в Японии истребителей США F-16 в воздухе загорелся двигатель. Об этом говорится в информации на сайте ведомства.

«Истребитель вылетел с базы приписки Мисава в префектуре Аомори. После того, как у самолета загорелся двигатель, он сбросил два топливных бака в озеро Огавара, а затем возвратился на базу», — говорится в сообщении.

Данных о пострадавших нет.

По свидетельству рыбаков, занимавшихся промыслом моллюсков, баки упали на расстоянии 400 метров от одной из шхун, подняв столб воды высотой до 15 метров. В тот момент на озере рыбачили четыре-пять судов.

Министр Ицунори Онодэра пообещал потребовать объяснений от американской стороны, выяснить причины произошедшего, а также принять меры для предотвращения подобного в дальнейшем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Япония выделит миллионы долларов разрушенному Донбассу.