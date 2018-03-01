С марта военным начнут выплачивать повышенные пенсии

С 1 марта 2018 года будут пересчитаны страховые выплаты всем пострадавшим на производстве и тем, кто имеет право на страховые выплаты в связи с потерей кормильца, погибшего в результате несчастного случая на производстве, сообщает УНН.

Повышенный на 20 процентов размер ежемесячных страховых выплат получат более 200 тысяч человек. Для пересчета с 1 марта 2018 года в бюджете Фонда социального страхования Украины на эти цели предусмотрено более миллиарда гривен.

Также в правительстве обещают, что с марта повышенные пенсии получат военнослужащие. Пересчет коснется почти 500 тысяч военных пенсионеров, выплаты которым увеличатся, в среднем, на 1,5 тысяч гривен. Пенсию пересчитают с 1 января 2018 года, и начнут выплачивать с марта-апреля.

Как сообщали fakty.ua, Конституционный суд признал незаконным налогообложение пенсий.