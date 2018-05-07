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Родители девушки, задержанной за избиение "киборга" Вербича, могут служить в Минобороны, — СМИ
Участница вооруженного нападения на военнослужащего АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинская оказалась дочерью чиновника Минобороны Украины. Об этом сообщает Эспрессо.TV.
«Лапинская Екатерина Сергеевна является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита, полковника Лапинского Сергея Викторовича»,— говорится в сообщении.
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Также издание приводит ссылку на электронную декларацию военнослужащего.
На электронную декларацию ссылается и ТСН. Кроме того, ресурс сообщает, что родители Лапинской якобы работают в Минобороны. Отец, согласно декларации, — начальник отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита МОУ. Мать — ответственный исполнитель информационно-аналитической группы Минобороны.
Сама же Лапинская имеет инвалидность первой группы.
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ТСН наведалась в квартиру, где прописана мать девушки. Дверь журналистам не открыли, но женщина, которая не назвалась, через дверь подтвердила, что знает Екатерину.
«Я считаю, что все это недоразумение. Она очень положительно относится к АТОшникам. Я очень сомневаюсь, что она могла сделать им больно. Она инвалид первой группы, у нее пересажена почка. Она только что выписалась из больницы. Давайте будем смотреть, что дальше — я с ней не разговаривала», — рассказала женщина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 на 2 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения. Правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на Вербича. 6 мая их задержали в Харькове. Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России. Правоохранители установили, что организатором нападения на киборга Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России. Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 7 лет лишения свободы. Сам Вербич рассказал, что произошло во время нападения на него неизвестных в масках. При этом он заявил, что его спасло лишь чудо — нож прошел очень близко от почки и позвоночника. Также Вербич говорил, что узнал в нападавших участников «Марша анархистов» и уверен, что нападение не было простым хулиганством или воровством.
Из пяти нападавших на бойца АТО была задержана только 24-летняя Екатерина Лапинская по прозвищу «Вертуха». Впоследствии в прокуратуре Киева отметили, что Лапинской уже сообщили о подозрении. Ее действия квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Она может провести в тюрьме от 3 до 7 лет.
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