Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК

СПЕЦТЕМЫ:

Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Родители девушки, задержанной за избиение "киборга" Вербича, могут служить в Минобороны, — СМИ

16:01 7 мая 2018   172
Вербич
Инф. «ФАКТОВ»

Участница вооруженного нападения на военнослужащего АТО Дмитрия Вербича Екатерина Лапинская оказалась дочерью чиновника Минобороны Украины. Об этом сообщает Эспрессо.TV.

«Лапинская Екатерина Сергеевна является членом леворадикальной (анархистской) организации и дочерью начальника отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита, полковника Лапинского Сергея Викторовича»,— говорится в сообщении.

Читайте также: В СБУ сообщили, кто организовал нападение на «киборга» Вербича

Также издание приводит ссылку на электронную декларацию военнослужащего.

На электронную декларацию ссылается и ТСН. Кроме того, ресурс сообщает, что родители Лапинской якобы работают в Минобороны. Отец, согласно декларации, — начальник отдела аудита в сфере ресурсного обеспечения Департамента внутреннего аудита МОУ. Мать — ответственный исполнитель информационно-аналитической группы Минобороны.

Сама же Лапинская имеет инвалидность первой группы.

Читайте также: Одной из участниц нападения на «киборга» Вербича сообщено о подозрении

ТСН наведалась в квартиру, где прописана мать девушки. Дверь журналистам не открыли, но женщина, которая не назвалась, через дверь подтвердила, что знает Екатерину.

«Я считаю, что все это недоразумение. Она очень положительно относится к АТОшникам. Я очень сомневаюсь, что она могла сделать им больно. Она инвалид первой группы, у нее пересажена почка. Она только что выписалась из больницы. Давайте будем смотреть, что дальше — я с ней не разговаривала», — рассказала женщина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 на 2 мая в Подольском районе Киева группа лиц нанесла участнику АТО, защитнику Донецкого аэропорта Дмитрию Вербичу телесные повреждения. Правоохранители обнародовали фотографии людей, которые вероятно причастны к нападению на Вербича. 6 мая их задержали в Харькове. Один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России. Правоохранители установили, что организатором нападения на киборга Дмитрия Вербича в Киеве является гражданин России. Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Виновникам грозит до 7 лет лишения свободы. Сам Вербич рассказал, что произошло во время нападения на него неизвестных в масках. При этом он заявил, что его спасло лишь чудо — нож прошел очень близко от почки и позвоночника. Также Вербич говорил, что узнал в нападавших участников «Марша анархистов» и уверен, что нападение не было простым хулиганством или воровством.

Из пяти нападавших на бойца АТО была задержана только 24-летняя Екатерина Лапинская по прозвищу «Вертуха». Впоследствии в прокуратуре Киева отметили, что Лапинской уже сообщили о подозрении. Ее действия квалифицировали как хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного и заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Она может провести в тюрьме от 3 до 7 лет.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины