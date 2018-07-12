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Крымский татарин объявил ультиматум Путину и генпрокурору РФ
Крымский татарин Эмир-Усеин Куку, которого судят в России по «делу Хизб ут-Тахрир», на заседании суда в Ростове-на-Дону объявил ультиматум российскому президенту Путину и генпрокурору РФ Юрию Чайке.
Эмир-Усеин Куку 26 июня объявил голодовку. В своем письменном заявлении, адресованном высшему руководству России, заключенный заверил, что будет голодать, пока не решится вопрос с освобождением всех 70 политических узников из российских тюрем и исправительных колоний. Об этом сообщает «Крымская солидарность».
«Я требую прекратить репрессии против крымских татар и других верующих в Крыму. Настоящей голодовкой я выражаю солидарность с ранее объявившими голодовку Олегом Сенцовым, Владимиром Балухом, Александром Шумковым, Александром Кольченко, Станиславом Клыхом», — говорится в заявлении.
Эмира-Усеина Куку судят по сфабрикованному делу о терроризме. В день своего рождения заключенный объявил голодовку как протест против фабрикации уголовных дел и несправедливых арестов. О решении узника Кремля сообщила супруга подследственного, добавив, что «виновные голодовки не объявляют!».
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