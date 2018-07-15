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Украина

Фронтовые сводки: ранены двое украинских бойцов

7:32 15 июля 2018   62
Боец ВСУ
Инф. «ФАКТОВ»

За прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 23 раза открывал огонь по нашим позициям, в том числе один раз из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета.

Российские оккупационные войска проявляли активность и вели огонь по защитникам Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутово, Широкино, Водяного и Павлополя.

К сожалению, в результате вражеского огня были ранены двое наших защитников.

По уточненным данным разведки одного оккупанта уничтожены, трое ранены.

В течение текущих суток, 15 июня, боевики российских оккупационных войск четыре раза обстреляли позиции украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Тарамчука и Гнутово.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Широкино бил тяжелый миномет, в рядах ВСУ есть потери

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