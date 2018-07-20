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Хлора нет: СБУ расследует действия служебных лиц «ДнепрАзота»
СБУ проводит проверку действий должностных лиц ПАО «Днепразот», считая, что они привели к созданию в Украине дефицита жидкого хлора — основного реагента для бесперебойного обеспечения питьевой водой населения всей страны. Об этом проинформировал пресс-центр СБУ.
В сообщении пресс-службы силовиков отмечается, что администрация ПАО «Днепразот» нарушила договорные обязательства с водопоставляющими предприятиями, а также приостановила производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины без предварительного предупреждения.
Одновременно Службой проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя до конечного потребителя.
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По результатам проверки следователями СБУ будет принято решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации.
Напомним, дефицит жидкого хлора привел к тому, что водоканалы крупнейших украинских городов оказались на грани остановки, кроме того, он повлиял на заводы мировых брендов в Украине.
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