Хлора нет: СБУ расследует действия служебных лиц «ДнепрАзота»

Украина

СБУ проводит проверку действий должностных лиц ПАО «Днепразот», считая, что они привели к созданию в Украине дефицита жидкого хлора — основного реагента для бесперебойного обеспечения питьевой водой населения всей страны. Об этом проинформировал пресс-центр СБУ.

В сообщении пресс-службы силовиков отмечается, что администрация ПАО «Днепразот» нарушила договорные обязательства с водопоставляющими предприятиями, а также приостановила производство и отгрузка жидкого хлора водоснабжающим предприятиям Украины без предварительного предупреждения.

Одновременно Службой проверяется обоснованность увеличения в несколько раз стоимости реагента на пути от производителя до конечного потребителя.

Читайте также: Стало известно, когда «ДнепрАзот» возобновит производство хлора

По результатам проверки следователями СБУ будет принято решение о квалификации по Уголовному кодексу Украины действий лиц, причастных к искусственному созданию предпосылок к возникновению чрезвычайной ситуации.

Напомним, дефицит жидкого хлора привел к тому, что водоканалы крупнейших украинских городов оказались на грани остановки, кроме того, он повлиял на заводы мировых брендов в Украине.

