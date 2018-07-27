Лунное затмение: онлайн-трансляция

Наука и технологии

НАСА организовало онлайн-трансляцию уникального лунного затмения XXI века. Оно будет самым длительным в нынешнем столетии и продлится три часа 55 минут.

В Украине за астрономическим явлением можно наблюдать и вживую: в 22.30 наступит фаза полного лунного затмения, в 23.21 оно достигнет своего максимума.

Затмение нередко называют «кровавой Луной», поскольку в это время небесное тело приобретает темно-красный оттенок. Астрологи склонны ожидать от нынешней ночи опасных явлений. В интервью «ФАКТАМ» астропсихолог Валентина Виттрок озвучила, что затмение начинает влиять на жителей Земли за полтора месяца до своего начала и «отпускает» через полтора месяца после окончания. Ко всему, что случается в это время, нужно относиться с максимальным вниманием.

Из-за положения планет в ночь затмения астропсихолог прогнозирует фатальные сбои техники и электроники, прежде всего компьютеров — от домашних до бортовых, управляющих самолетами. Виттрок советует, если есть возможность, предпочесть самолетам автомобили и поезда, а еще лучше вообще остаться дома.

В свою очередь, киевский астролог Елена Осипенко предупреждает, что затмения — неблагоприятный период для начала новых дел и проектов. Продлится этот «черный» период до 27 августа. Время до этой даты лучше всего посвятить переосмыслению жизненных целей и анализу раздражающих факторов.