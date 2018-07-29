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Украина

На Донбассе погиб иностранец, воевавший за Украину

7:58 29 июля 2018   804
Друг «Ронин»

В зоне боевых действий на Донбассе погиб боец с позывным «Ронин», воевавший за Украину. Он был гражданином Латвии, его часто называли «Друг Латыш».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что погибший прошел не одну горячую точку, поскольку воевал еще с 2014 года. Погиб «Латыш» в районе Новолуганского.

По информации журналистов, в том же районе подорвался на растяжке командир инженерно-саперного взвода Иван Войтенко. Этот боец также прошел много опасных мест, успев повоевать и на Светлодарской дуге, и в Авдеевке, и под Волновахой. «Дядя Ваня» мог уйти на пенсию, однако решил остаться на защите Родины.

Напомним, боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжают устраивать провокации на Донбассе. По мнению бывшего замглавы Генштаба ВСУ, генерала Игоря Романенко, Россия может пойти на военный удар по Украине ближе ко Дню Независимости — 24 августа.

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