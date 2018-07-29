Украина

Машины едут, но их не видно: Россию уличили во лжи по поводу Крымского моста

Российские оккупационные власти искусственно преувеличивают цифры о потоке автомобилей через так называемый Крымский мост. Пытаясь действовать в ключе кремлевской пропаганды, местные «власти» завышают статистику примерно в полтора-два раза.

Такой вывод сделал журналист Денис Попович в статье для Кiev.express, анализируя последнюю информацию относительно моста через Керченский пролив.

Он обратил внимание, что 16 июля оккупанты опубликовали данные о проезде более миллиона автомобилей по Крымскому мосту в обе стороны спустя два месяца после его открытия. При этом Россия заявляет, что в июле интенсивности потока увеличилась на 40% и составила 22 тысячи машин в сутки.

Попович рассчитал, что, если за 61 день эксплуатации поста по нему проехало чуть больше 1 миллиона авто, то за сутки в среднем по нему якобы проезжают 16,3 тысячи авто, что гораздо меньше заявленных оккупантами сведений. Также журналист поставил под сомнения утверждения РФ относительно увеличения потока на 40% в июле, поскольку в июне через мост (по «официальным» данным оккупантов) проехало 508 тысяч. «Получается, что за первый месяц движения по мосту проехали почти столько же машин, сколько и за второй месяц», — подчеркнул автор.

Кроме того, он приводит видео, снятое на Крымском мосту с воздуха, отмечая, что на дорожном полотне фактически отсутствуют автомобили. В качестве аналогии журналист приводит Черкасскую дамбу (где поток составляет в среднем 11 тысяч авто в сутки) и Эресунский мост, соединяющий Данию и Швецию (среднесуточный поток — 19 тысяч машин).

Таким образом, резюмирует Попович, оккупанты завышают статистику проезда авто через Керченский мост.

Напомним, недавно росСМИ вспомнили пророчество Ванги о разрушении Крымского моста. Вместе с тем, в российской прессе публикуется информация о грядущем развале моста через Керченский залив.