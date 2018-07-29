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Ванга предсказывала крушение Крымского моста: росСМИ сообщили сроки и подробности
Оккупационные власти открыли мост через Керченский пролив и пустили по нему движение, однако по-прежнему огромным остается количество людей, которые сомневаются в качестве построенного наспех объекта и его безопасности. Некоторые из них в связи с этим вспоминают страшное пророчество Ванги, пишет российское издание «Утро.ру».
В 1996 г. она попросила записать важное сообщение, которое должны раскрыть людям только в 2010-м.
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«То, что объединяло, — рассыплется на кусочки, не выдержав двух лет. Это будет рядом с Россией»,— утверждала она.
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Первоначально предполагалось, что пророчество относится к ЕС, который сильно пострадал из-за финансового кризиса. В 2014 г. в РФ радостно потирали руки, связывая предсказание с ситуацией в Украине: надеялись, что война полностью изменит страну и ее ждет крах. Не сбылось.
Теперь же «эксперты» поняли, что болгарская провидица говорила о Крымском мосте.
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Исходя из ее слов, мост обрушится в 2019 г. Частично предпосылкой к этому может быть урон, который объект наносит окружающей среде, являясь «чужеродным телом» в экосистеме Черного моря и препятствуя развитию судоходства в регионе. Остается надеяться, что крушение, если оно состоится, обойдется без человеческих жертв — ведь кто предупрежден,… по опасному мосту не поедет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина в ближайшее время планирует провести всеобъемлющую экологическую экспертизу по строительству Крымского моста, и в случае подтверждения угрозы экологической катастрофы, обратится к странам Черноморского бассейна. Об этом сообщил экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко. Отвечая на вопросы о Крымском мосте, он сказал, что проблемы с этим, не до конца построенным, однако введенным в эксплуатацию сооружением, возникают еще до полной проектной нагрузки.
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