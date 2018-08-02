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Прогноз печален: в Украине рассказали, сколько времени нужно для восстановления земель Крыма после оккупантов
70% зеленого покрова степного Крыма либо полностью исчезло с момента аннексии полуострова Россией, либо не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, сообщает «Крым Информ».
«Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось. То есть, к состоянию 50-х годов прошлого века», — отметил он.
По словам замминистра, исчезают посевные площади, лесополосы, плодовые сады, виноградники. Главная проблема — это резкое ухудшение качества почв. Бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев из-за недостатка воды на полуострове.
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«В свое время — после построения канала, чтобы сделать соленые крымские почвы плодородными, их несколько лет подряд промывали днепровской водой. Соли смывались из верхних слоев почвы и оседали в нижних. Сейчас же из-за чрезмерного использования артезианской воды происходит обратный процесс», — заявил Гримчак.
Он считает, что для восстановления почв потребуется очень много времени.
«Можно ориентировочно говорить о времени и объеме работ, в частности, по восстановлению плодородия земель. После запуска Северо-Крымского канала понадобилось около 10 лет, чтобы смыть соли из почв. Думаю, примерно такие же сроки будут нужны для восстановления плодородия крымских земель сегодня», — сказал он.
Как писали «ФАКТЫ», после оккупации Крыма Россией Украина прекратила подачу пресной воды на полуостров. Ситуация там сейчас критическая и с каждым днем становится все хуже — засуха вынудила оккупантов ввести в Крыму чрезвычайное положение.
По мнению бывшего премьер-министра Крыма (2011−2014 гг.) Анатолия Могилева, без подачи воды из Украины Автономная Республика Крым будет засыхать. Спасти полуостров может лишь подача воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу.
Фото: Twitter RoksolanaToday&Крым
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