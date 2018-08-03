Украина

Главой ГУ СБУ по Киеву и области стал "нелюстрированный" прокурор

Президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Семочко с должности начальника главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области и назначил на эту должность экс-прокурора Олега Валендюка. Об этом говорится в указе главы государства.

Семочко станет первым заместителем председателя Службы внешней разведки Украины. Он возглавлял управление СБУ в Киеве и Киевской области с мая 2018 года.

Во время Революции достоинства Валендюк занимал должность заместителя начальника главного управления Генпрокуратуры Украины, а поэтому подпадал под люстрацию, согласно части 2 статьи 3 закона Украины «Об очищении власти».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», согласно сообщению сайта программы «Схемы», 15 октября 2014 года, в день, когда вступил в действие закон о люстрации, Валендюк направил запрос в ГПУ, подпадает ли он под увольнение. На следующий день, 16 октября, ему ответили, что подпадает. 17 октября Валендюк подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой запретить его увольнения. И следующего рабочего дня, в понедельник, 20 октября, появилось судебное постановление — запретить Генпрокуратуре увольнять прокурора Валендюка с занимаемой должности.