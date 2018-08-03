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Украинские порты должны умереть: названа причина военных провокаций Путина возле Крымского моста
Российские власти хотят заблокировать работу украинских портов Приазовья и тем самым спровоцировать кризис в регионе, где очень большое число пророссийски настроенных людей. Об этом заявил главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко.
«Конечная цель: украинские порты должны умереть. Делается расчет на то, что в регионах Приазовья пусть и не преобладает, как в 2014-м, но все равно весома доля сторонников Путина. Дестабилизация внутриполитической ситуации здесь очень вероятна», — заявил он, пишет Новая газета.
Эксперт поясняет, что в случае остановки работы портов, тысячи жителей Бердянска и Мариуполя останутся без работы.
«Порты государственные. В Бердянске это одно из основных бюджетообразующих предприятий, полторы тысячи человек работают, в Мариуполе — три с половиной тысячи. На экспорт и из Мариуполя в Бердянск везут по морю преимущественно продукцию горно-металлургического комплекса со всей восточной части Украины», — заявил Клименко.
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По его словам, российские власти пытаются отвадить судовладельцев от заключения договоров на работу с портами Мариуполя и Бердянска.
«С июня добавился новый этап: долгие ожидания разрешений на проход Керченским проливом. Среднее время ожидания на проход в Азовское море — около суток. Зато большинство украинских судов, которые следуют в обратном направлении, стоят по двое-трое суток. Почему? Потому что уже с грузом. Сроки доставки „летят“, срываются даты следующих рейсов, дезорганизуется система морского бизнеса. Считаем ущерб. Судно пришло с грузом, стоит на якоре, двигатель не выключен, тратит гораздо больше энергии, чем-то, что на балласте. День простоя, в зависимости от размера судна и еще целого ряда факторов, обходится в сумму от 10 до 50 тысяч долларов. Все делается для того, чтобы отвадить судовладельцев от заключения договоров на работу с портами Мариуполя и Бердянска», — сказал Клименко.
Как писали «ФАКТЫ», Россия не оставляет попыток вернуть Украину под свой контроль, используя как силовые, так и экономические методы.
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