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В Украине разгорается новый скандал: самолет улетел в Тбилиси без багажа
Вечером 3 августа в Украине повторилась недавняя скандальная история, когда туристы улетели на курорт, а весь их багаж остался в аэропорту. На этот раз пассажирам пришлось еще сложнее, так как вылету налегке предшествовало 13-часовое ожидание рейса.
Как рассказали пассажиры, рейсы Киев — Батуми и Киев — Тбилиси авиакомпании YanAir Airlines неоднократно переносились. Пассажирам пять раз объявляли новое время вылета. В итоге ожидание составило 13 часов. Самолет в Тбилиси вместо 8.45 вылетел в 21.30. Уже по прибытии в Грузию пассажиры обнаружили, что весь их багаж остался в Киеве. Туристам пообещали привезти их чемоданы, но только на следующий день и не в Тбилиси, а в Батуми.
Напомним, 25 июля такой же случай с авиакомпанией Yanair произошел в Харькове: туристов отправили в итальянский Римини, а багаж их оставили в харьковском аэропорту. Авиапредприятие позднее особо подчеркивало, что лететь без багажа было решением командира воздушного судна, а ответственность за подобные инциденты несет авиаперевозчик.
Одна из пострадавших пассажирок рассказала «ФАКТАМ» шокирующие детали перелета. Оказалось, что самолет, выполнявший рейс, едва не разбился.
Оставленный в аэропорту багаж пассажирам пообещали привезти отдельным рейсом, но в итоге доставили не все чемоданы — часть багажа пропала.
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