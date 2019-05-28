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В интернете запустили "шторм" в поддержку Сущенко: как это работает
Во вторник, 28 мая, в сети запускается Тwitter-шторм с требованием освободить политузника Кремля корреспондента агентства «Укринформ» Романа Сущенко, который уже почти 970 дней находится за решеткой в российской тюрьме. Об этом говорится на странице PEN Ukraine в Facebook.
«Сегодня в 10:00 по Нью-Йорку, 17:00 по Киеву запускается Тwitter-шторм в поддержку и с требованием освобождения журналиста Укринформа Романа Сущенко, который уже почти 970 дней находится за решеткой в российской тюрьме по политически мотивированным обвинениям», — говорится в сообщении.
PEN Ukraine призвал участвовать в акции всех, у кого есть аккаунты в Тwitter: «Наш голос услышат, если нас будет много!».
В сообщении дается ориентировочный текст на английском, но можно писать и любой другой текст, главное хэштег #FreeSushchenko.
«Ukrainian journalist Roman Sushchenko of Ukrinform spends his 970th day behind bars in a Russian prison having been illegally convicted on politically motivated charges. We demand Russia to #FreeSushchenko. Raise your voice in his support and join our Twitter-storm» — предлагаемый текст.
«Обратите внимание на правописание буквы „shch“, чтобы все сообщения были действительно под одной хэштегом», — отметили в PEN Ukraine.
Напомним, собственного корреспондента «Укринформа» во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима.
Сущенко отбывает наказание в колонии № 11 в деревне Утробино в Кировской области России.
Общественный защитник Марк Фейгин побывал в тюрьме в Утробино и рассказал об условиях содержания политузника.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с женой Романа Сущенко Анжелой.
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