Яростная коррида: бык мощно ударил матадора ниже спины и поднял на рога (видео)

Мир

Несмотря на протесты общественности по всему миру, коррида остается частью традиции некоторых стран. К примеру, в Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч коррид, на которых погибает около 30 тысяч быков. Об этом пишет National Geographic.

Согласно правилам, бык должен быть убит в течение 10 минут после начала третьей части боев, но если животному удается выжить, его убьют на следующей корриде или же он будет заколот «за кулисами» шоу. В редких случаях коррида заканчивается победой быка: в Испании за период XIX—XX вв. погибло 63 матадора и 350 помощников. Но и эта «победа» условна — бык, убивший человека, вскоре будет умерщвлен.

Все матадоры за годы своей карьеры получают раны. Недавно на видео попала коррида в Мадриде, во время которой бык насадил прямо на рог 26-летнего матадора из Франции Хуана Леаля.

Несмотря на тяжелейшую травму и боль, мужчина закончил начатое, убив зверя.

Pues sí, #TauromaquiaEsViolencia, pero no siempre reciben los mismos. Hay veces que la violencia cambia de bando.



Por cierto, ¿Debe doler, no? Y no sólo físicamente porque que te den por ahí… #toros#TauromaquiaEsViolecia pic.twitter.com/EfgfLE3zeZ — El primo de Torrasol (@Airplain31) 28 мая 2019 г.

После этого Леаль был доставлен в больницу с травмами ягодицы и крестцового отдела позвоночника. Оперировавшие его врачи говорят, что не понимают, как тот мог продолжать сражение: с такой раной большинство людей даже не могли бы ходить. Отверстие, пробитое быком, достигало 25 см, однако рог, наткнувшись на кость, не прошел дальше в живот. Это спасло матадора: сейчас он идет на поправку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в время корриды, проходившей в мексиканском городе Агуаскальентес, 500-килограммовый бык нанес несколько ран 35-летнему матадору Артуро Масиасу — в том числе проткнул ему рогом горло. Матадора унесли с арены, однако позже он все же вернулся и убил животное.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter