Яростная коррида: бык мощно ударил матадора ниже спины и поднял на рога (видео)

Несмотря на протесты общественности по всему миру, коррида остается частью традиции некоторых стран. К примеру, в Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч коррид, на которых погибает около 30 тысяч быков. Об этом пишет National Geographic.

Согласно правилам, бык должен быть убит в течение 10 минут после начала третьей части боев, но если животному удается выжить, его убьют на следующей корриде или же он будет заколот «за кулисами» шоу. В редких случаях коррида заканчивается победой быка: в Испании за период XIX—XX вв. погибло 63 матадора и 350 помощников. Но и эта «победа» условна — бык, убивший человека, вскоре будет умерщвлен.

Все матадоры за годы своей карьеры получают раны. Недавно на видео попала коррида в Мадриде, во время которой бык насадил прямо на рог 26-летнего матадора из Франции Хуана Леаля.

Несмотря на тяжелейшую травму и боль, мужчина закончил начатое, убив зверя.

Pues sí, #TauromaquiaEsViolencia, pero no siempre reciben los mismos. Hay veces que la violencia cambia de bando.



Por cierto, ¿Debe doler, no? Y no sólo físicamente porque que te den por ahí… #toros#TauromaquiaEsViolecia pic.twitter.com/EfgfLE3zeZ