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Спорт

Обладатель «Золотого мяча» и невеста Буффона: стали известны ведущие гала-вечера ФИФА в «Ла Скала» (фото)

14:04 17 сентября 2019 61
Награда ФИФА The Best
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В понедельник, 23 сентября, в знаменитом театре «Ла Скала» в Милане состоится ежегодная церемония вручения наград ФИФА The Best. Имена лауреатов назовут в нескольких номинациях: лучший футболист (на приз претендуют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Вирджил ван Дейк), тренер, вратарь года, автор самого красивого гола и символическая сборная года. В голосовании за награду The Best участвовали журналисты, главные тренеры и капитаны национальных сборных со всего мира, а также фанаты.

Официальный сайт ФИФА обнародовал имена ведущих церемонии. Ими станут легендарный голландский футболист Руд Гуллит и известная итальянская телеведущая Илария Д’Амико.

Напомним, что 57-летний Гуллит — бывшая звезда «Милана» и сборной Нидерландов, чемпион Европы, обладатель «Золотого мяча"-1987. Д’Амико — одна из самых известных личностей в итальянском мире спортивных трансляций, а заодно невеста и мать трехлетнего сына голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона (она старшего Джиджи на пять лет).

Илария Д’Амико и Джанлуиджи Буффон

Руд Гуллит

Знаменитое голландское трио «Милана» — Руд Гуллит, Марко ван Бастен и Франк Рейкард

Отметим, что церемония вручения наград в Милане будет транслироваться в прямом эфире на FIFA.com и канале ФИФА в YouTube.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду заплакал, впервые увидев видео с отцом, умершим от алкоголизма.

Фото Getty Images, Instagram

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