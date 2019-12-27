История современности

Так уж вышло, что буквально за две недели до наступления нового, 1920 года в Киеве произошел очередной переворот. Таких смен власти, начиная с падения царизма в феврале 1917-го, к тому времени насчитывалось уже более десятка. На сей раз из города вынуждены были уйти белогвардейские части, подчинявшиеся Главнокомандующему Вооруженными силами Юга России Антону Деникину, а на смену им (уже не впервые) пришли красные войска. Читайте также: Украина в «треугольнике смерти»: как 100 лет назад провозгласили «Акт злуки»

30, 31 декабря и 1 января большевики объявили «днями организационной работы»

Понятно, что обстановка в городе сложилась далеко не праздничная. Многие здания и коммунальные сети были сильно повреждены, свирепствовал тиф. Нехватка топлива привела к тому, что киевская электростанция едва работала. Поэтому буквально накануне Нового года населению сообщили: пассажирское движение трамваев приостанавливается, зрелищные заведения и рестораны могут пользоваться электричеством только до 10 часов вечера, а все граждане имеют право зажигать только по одной 25-свечовой лампе на каждое помещение. Тем, кто позволит себе нарушить этот режим, вообще отключат электрический свет.

Перед зимними праздниками не хватало и продовольствия. Торговля была преимущественно частной, и владельцы магазинов, не зная, что их ждет впереди, пытались припрятать товары. На рынках, естественно, цены на продукты сразу поднялись. Однако Киевский губернский революционный комитет под председательством большевика Андрея Иванова принял меры к подвозу продовольствия в город. Было также объявлено, что всех владельцев продовольственных магазинов и складов тщательно обыщут, наличие у них спрятанных продуктов будет восприниматься как акт саботажа и караться по всей строгости, вплоть до расстрела. Такое же наказание предусматривалось для спекулянтов предметами первой необходимости. Торговцам пришлось подчиниться, и к концу декабря цены на рынке заметно упали.

Киевский губернский революционный комитет возглавлял большевик Андрей Иванов

Вместо того, чтобы отмечать Новый год, губком партии большевиков объявил 30, 31 декабря и 1 января «днями организационной работы». В эти дни весь партийный актив должен был развернуть кипучую деятельность в трудовых коллективах, чтобы разъяснить цели и задачи новой власти. Что же касается новогодних пожеланий, то ежедневная киевская газета на украинском языке «Більшовик» сулила читателям: «Здоров будь, новий рік! Даруй щастя і конечну перемогу над буржуазією. Шли нам все гоже, а негоже багатіям!»

Карикатуру в газете «Більшовик» о деникинцах, покидающих Киев в скотном вагоне, нарисовал тогда еще молодой художник Борис Ефимов

Сразу после восстановления в Киеве красной власти возобновился выход советской прессы, в том числе уже упомянутой газеты «Більшовик». Это издание занимало всего лишь две полосы, но здесь часто отводилось место для актуальной политической карикатуры. Один из первых сатирических рисунков в номере от 30 декабря изображал «столпов» деникинского режима, приверженцев «Единой Неделимой России», которые поспешно покидали Киев в скотном вагоне. С белогвардейскими генералами Бредовым и Драгомировым соседствовали ведущие авторы газеты «Киевлянин» — ее редактор Василий Шульгин и журналистка Вендетта (существует версия, что под псевдонимом Vendetta писала жена редактора Екатерина Шульгина).

Карикатура Бориса Ефимова, декабрь 1919 года

Под карикатурой стоят три буквы «Р. Л. Б.». Известно, однако, что автором рисунка был совсем еще молодой художник-сатирик Борис Ефимов (Фридлянд). В дальнейшем имя Бориса Ефимова получило довольно-таки широкую известность: переехав в Москву, он стал ведущим карикатуристом газеты «Известия» и журнала «Огонек», во время войны с нацистами печатался в «Красной звезде», рисовал с натуры вождей Третьего рейха на Нюрнбергском процессе… Ефимов прожил сто восемь лет, он выпустил немало альбомов своих рисунков и несколько книг воспоминаний.

Привычным автографом художника была характерная подпись «Бор. Ефимов». Он придумал ее в неполных 18 лет, когда при гетмане Скоропадском в киевских изданиях «Урод» и «Зритель» появлялись его первые работы. Но, вероятно, поступив на службу к большевикам, Ефимов поначалу не хотел, чтобы вспоминали о его заслугах перед «буржуями», поэтому временно пользовался другой монограммой. Есть сведения, что буквы «Р. Л. Б.» сокращенно означают слово «любовь», имя первой жены двадцатилетнего карикатуриста Розалии и самого Бориса.

Наиболее значительное захоронение на «кладбище революции» состоялось 28 декабря 1919 года

Еще в мае 1919 года большевистское руководство нашего города решило устроить в Киеве специальное кладбище для павших революционеров. Губернский исполком постановил отвести для него 75 соток на откосах так называемого Аносовского сада на Печерске (где ныне парк Славы). Хоронить там могли только с санкции партийных комитетов, причем любые религиозные обряды категорически исключались. Во всеобъемлющей «Истории Киевского некрополя» Людмилы Проценко приведено официальное название — «Центральное кладбище жертв контрреволюции». Однако в информационном бюллетене по поводу заседания губисполкома тот же партийный пантеон назвали короче и своеобразнее — кладбище революции. Так и написали: «Коллегии коммунального хозяйства предложено приступить немедленно к работе по устройству кладбища революции и отпустить на это 300 000 руб.»

Наиболее значительное захоронение на «кладбище революции» состоялось 28 декабря 1919 года. После изгнания деникинцев в различных местах Киева были обнаружены и доставлены в анатомический театр многие десятки жертв белого террора. Не все тела удалось опознать, но более сорока убитых погребли в братской могиле у ограды Аносовского сада. Известно, что среди них оказались литератор и видный деятель революционной партии «боротьбистов» Гнат Михайличенко, молодой украинский поэт Василь Чумак. Церемония прощания собрала тысячи киевлян, исполнивших над свежей могилой похоронный марш «Вы жертвою пали в борьбе роковой».

Впрочем, до нашего времени «кладбище революции» не сохранилось. Вместе с тем не все опознанные жертвы, перечисленные в тогдашних публикациях, упокоились именно в Аносовском саду. Так, студента Соломона Штекельберга, убитого деникинцами 25 ноября, родные забрали из анатомического театра и похоронили на Лукьяновском еврейском кладбище. К сожалению, этот некрополь в 1960-е годы был уничтожен, многие надгробия сбросили в прилегающий овраг. Но в ходе создания мемориала Бабьего Яра немало поверженных памятников удалось обнаружить, и сейчас они установлены вдоль Аллеи скорби на территории бывшего кладбища, на пути к памятнику «Менора». Среди них — чудом уцелевшее надгробие Соломона Штекельберга с надписью: «Невинная жертва, погибшая от рук палачей».

Солидный четырехэтажный особняк, стоявший на месте ЦУМа, потушить не удалось

В уходящем году был отмечен 80-летний юбилей здания столичного ЦУМа. Как известно, существующее помещение Центрального универмага на Крещатике приняло первых покупателей в 1939 году. Но двадцатью годами ранее на этом месте еще стояло солидное четырехэтажное здание, перед революцией принадлежавшее наследникам известного кирпичного фабриканта и домовладельца Якова Бернера.

Бывший дом кирпичного фабриканта Якова Бернера, находившийся на месте нынешнего Центрального универмага. Фото начала ХХ века

Война и разруха привели к дезорганизации пожарной охраны Киева. И вот 19 декабря 1919 года пресса сообщила, что накануне ночью угловой дом на Крещатике по неизвестным причинам загорелся, а недостаток воды не позволил своевременно остановить распространение пламени. От капитальной постройки остались лишь каменные стены. Они достояли до 1921 года, когда руины бывшего дома Бернера были взорваны. В течение нескольких лет тут размещалось временное строение, приспособленное сперва для рабочей столовой, по-том — для небольшого зверинца. Уже в начале 1930-х годов на углу улиц Воровского и Ленина (так тогда назывались нынешние Крещатик и улица Богдана Хмельницкого) развернулось строительство крупного административно-торгового корпуса, оформленного в новаторской манере конструктивизма. Но его еще не успели закончить, когда советские идеологи объявили конструктивизм «буржуазным антинародным течением» и, не посчитавшись с затратами, разобрали только что возведенные конструкции. Лишь после этого был составлен совершенно новый проект, по которому и соорудили Центральный универмаг.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об одной из самых трагических катастроф в истории Киева, случившейся сто лет назад, а также о том, как сто лет назад в Киеве праздновали Первомай.

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