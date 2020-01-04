6 января римокатолики отмечают Богоявление: как его принято праздновать

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Первые упоминания о Богоявлении появились во II веке нашей эры. Тогда этот праздник (он практически повсеместно отмечается 6 января) был посвящен трем событиям — рождению Иисуса Христа, поклонению ему волхвов и Крещению Иисуса в реке Иордан. В начале IV века праздник уже широко отмечался на Востоке, а затем получил распространение и на Западе. К концу того же века большинство христиан стали отмечать Рождество Спасителя как самостоятельный праздник, а 6 января вспоминать поклонение Иисусу трех волхвов и Крещение Господне. И традиция эта перешла уже с Запада на Восток.

В средние века православные называли этот праздник Теофания, то есть Богоявление, а католики — Эпифания, что переводится как Явление. В дальнейшем православные стали связывать Богоявление с Крещением Господним, когда миру были явлены все три ипостаси Господа (Бог-Сын крестился, Бог-Отец говорил с небес, Бог-Святой Дух сходил в виде голубя), а католики — с событиями, происшедшими непосредственно после Рождества Христова. В итоге для православных Богоявление стало вторым названием праздника Крещения Господня, а для католиков Богоявление — это прежде всего описанный в Евангелие приход волхвов (языческих королей-магов) Каспара, Мельхиора и Валтасара, принесших в дар младенцу Христу как царю — золото, как Богу — ладан, как человеку — мирро. Поэтому Богоявление стали называть еще Праздником волхвов, или Трех царей. А Крещение Господне католики отмечают в первое после 6 января воскресенье.

Поклонение волхвов. Картина итальянского художника Джентиле да Фабриано (1423 г.)

В честь Богоявления в костелах проходят торжественные мессы, благодарственные молебны, освящаются мел и ладан. Мелом затем на дверях своих домов католики пишут латинские буквы C+M+B. Одни воспринимают их как аббревиатуру фразы «Christus mansionem benedicat» (Да благословит Христос этот дом), другие — как первые буквы имен волхвов, пришедших с дарами в Вифлеем. Считается, что данная надпись способна защитить дома и живущих в них людей от злых сил и всяческих бед. В некоторых местностях к этим буквам добавляют еще цифры наступившего года (например, 20+C+M+B+20). Освященный мел верующие бережно хранят в течение года.

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После торжественной мессы, в полночь, принято собираться всей семьей на праздничный ужин. По традиции, появившейся в Европе еще в древние времена, в камине в это время должно гореть «рождественское полено» (такой ритуал символизирует смерть света во время зимнего солнцестояния и последующее его возрождение). Золу, оставшуюся после сжигания в очаге полена (как правило, дубового), растирали в порошок, которым потом в течение 12 ночей посыпали поля. Считалось, что это поможет получить богатый урожай хлеба.

Практически во всех католических странах Богоявление — официальный выходной день. Во многих государствах и даже отдельных городах существуют свои традиции, связанные с этим праздником. Так, в Вильнюсе ежегодно 6 января от Остробрамских ворот до Кафедральной площади проходит театрализованная процессия, сопровождаемая стражами порядка. Главные участники процессии — трехметровые волхвы, которых литовцы называют Каспарас, Мяркялис и Балтазарас, архангел и трое пастухов. Волхвы желают городу всяческих успехов и приносят дары в ясли, установленные на главной площади Вильнюса. Затем разыгрывается спектакль по библейскому сюжету «Вифлеем».

В Риме устраивается грандиозная однодневная праздничная ярмарка. А в каналах Венеции в этот день проходит настоящий костюмированный парад лодок.

Существуют и другие традиции празднования Богоявления, распространенные во всей Европе. Например, костры, которые называют «эпифанские огни» — их разжигают, чтобы «освещали путь волхвам». И традиция, в подражание королям-магам, дарить подарки, особенно детям.

Так, в Италии дети получают подарки в праздник Богоявления от доброй ведьмы Бефаны, память о которой сохранилась еще с дохристианских времен. (По другим источникам, имя Бефана возникло в результате лингвистической ошибки от древнегреческого слова Эпифания). Так или иначе, но считается, что именно эта строгая, но справедливая дама в память о дарах волхвов младенцу Иисусу на метле через трубу спускается в дома, где есть дети, и кладет им в чулочки гостинцы. Послушные детишки получают конфеты или красивые мелочи, а непослушным достаются черные угольки. Хоть они сделаны из сахара и вполне съедобны, но внешний вид имеют не очень аппетитный. Выполнив работу, Бефана любит отдохнуть, выпить чашечку кофе. Поэтому хозяева обязательно оставляют для нее кофеварку.

Фея Бефана очень популярна в Италии

А в Австрии существует старинное поверие, что с 31 декабря до 6 января подарками для детей распоряжается Перхта (Берхта) — существо одновременно и доброе, и злое. Окруженная детьми, умершими до крещения, она по ночам одаривает хороших ребятишек подарками и наказывает провинившихся. И хотя раньше считалось, что увидеть Перхту очень сложно, в современной Австрии туристам это сделать удается — специально для них проводится обрядовое действо под названием Перхтен.

С давних времен в Австрии сохранился обычай в этот праздник наряжаться в королей-магов. Как правило, дети, одетые в длинные белые рубахи и с коронами на головах, с песнями и стихами о волхвах ходят по домам, желая хозяевам здоровья и достатка и получая за это сладости и немного денег.

В Германии (главным образом в землях Баварии, Баден-Вюртемберга и Саксонии-Ангальт) мальчики, одетые в белые балахоны и с коронами на головах, с длинным шестом, который венчает звезда, тоже ходят из дома в дом, благословляя хозяев. Лицо одного из них, изображающего волхва Мельхиора, для пущей достоверности даже вымазывают сажей. Такое шествие называется «процессией трех королей».

С еще большим размахом отмечают День трех королей в Испании. Здесь уже накануне праздника в городах и крупных деревнях проходят торжественные процессии, которые порой растягиваются на несколько километров.

Шествие в День трех королей в Испании

Впереди идут маленькие барабанщики, за ними в больших каретах едут взрослые с детьми, затем шагает духовой оркестр, а завершает шествие карета с тремя королями-магами, раздающими сладости и игрушки детям. Причем иногда в этой процессии участвуют и военные. А в некоторых городах маги едут не в карете, а на верблюдах. После парада взрослые с детьми ставят на ночь на стол яства, которыми могут подкрепиться короли, а заодно и оставить в выставленных за дверь начищенных до блеска детских башмачках подарки или «угольки» — все зависит от поведения ребенка.

Короли-маги на верблюдах

Самым любимым угощением в день праздника в Испании является так называемый бублик королей. Это может быть любая выпечка, даже торт, но обязательно в форме бублика, в которую вкладывают фишку. Бублик разрезают на кусочки и раздают их членам семьи. Считается, что кусочек с фишкой принесет своему владельцу удачу на целый год.

День трех королей в Польше

А во Франции к этому дню пекут пирог «королей-магов» из слоеного теста с миндальным кремом (галет-де-руа), в который вкладывают так называемый боб. Это может быть маленькая фарфоровая фигурка. Тот, кому достанется кусочек пирога, в котором обнаружится «боб», объявляется королем праздничного вечера. А в качестве платы за такое почетное звание он должен купит еще один такой пирог для всех присутствующих. Эта традиция настолько популярна, что специально для пирогов галет-де-руа в кондитерских продаются целые тематические коллекции таких «бобов» и уже есть кружки колликционеров, которых называют фабофилами (лат. fabo — боб).

А еще в этот день во многих странах принято в последний раз зажигать елку, как бы завершая цикл рождественских праздников.

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