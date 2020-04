Мир

Увеличение количества заразившихся COVID-19 во всем мире неизбежно приводит к росту числа тех, кто сумел излечиться от болезни. Но кого можно считать выздоровевшим от коронавируса, и в течение какого времени проходит процесс выздоровления?

Ответить на эти вопросы попытались авторы статьи, размещенной на онлайн-ресурсе Medicalxpress, пишет «Диалог».

По оценкам экспертов, процесс выздоровления зависит от тяжести болезни. Так, около 80% случаев протекают в легкой форме и не требуют стационарного лечения.

Если говорить о госпитализированных с диагнозом COVID-19, то следует отметить, что в легких формах процесс выздоровление может занять от одной до двух недель, в то время как в тяжелой — это может занять шесть или более недель. В этом уверена Лиза Марагакис, старший директор по профилактике инфекций в Johns Hopkins Medicine.

В то же время ряд других медиков, на которых ссылаются авторы статьи, считают, что люди болеют в среднем в течение семи дней после появления симптомов.

Кроме того, эксперты рекомендуют оставаться изолированными в течение еще трех дней после исчезновения симптомов, поскольку следы вируса могут оставаться в организме, даже если человек не чувствует себя больным.

Напомним, что официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что пик заболеваемости COVID-19 во всем мире еще впереди. А вакцину, по ее словам, стоит ожидать не раньше, чем через год. По словам медика-эксперта, самое главное сейчас установить контроль над передачей вируса. И только потом можно начинать ослаблять карантинные ограничения.

Также отметим, что сейчас в мире разрабатывают 70 вакцин против патогена COVID-19. При этом три препарата уже испытываются на людях. В частности, уже на втором этапе исследований находится экспериментальная вакцина, которая разработана CanSino Biologics Inc из Гонконга и Пекинским институтом биотехнологии. Две других вакцины, проходящих испытания на людях, разработаны отдельно американскими фармацевтами Moderna Inc и Inovio Pharmaceuticals Inc.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинским ученым, которые смогут изобрести вакцину от коронавируса COVID-19, в качестве вознаграждения миллион долларов.

