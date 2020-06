Дерущиеся украинские нардепы стали рекламой Королевского оперного театра в Бельгии (фото, видео)

Украина

«Выяснение отношений» и потасовки между народными депутатами Украины имеют шанс перейти из скандальной хроники в раздел «высокого искусства» благодаря стараниям бельгийского театра, который решил использовать изображения дерущихся нардепов для рекламы своего нового сезона.

О «бельгийском ноу-хау» пишет издание The Бабель.

Оказывается, в центре Брюсселя в большом количестве развешаны плакаты с рекламой сезона 2020—2021 в Ла Монне, на которых запечатлена драка депутата-свободовца Игоря Мирошниченко с коллегой из КПУ летом 2014 года.

Кроме названия театра на них также виднеется слоган нового сезона — Once Upon Now («Однажды сейчас»).

Также видео потасовок в Раде театр использовал и в промо-роликах.

На видео среди прочих есть инцидент с депутатом от «Блока Петра Порошенко» Олегом Барной, который в декабре 2015 года пытался «вынести» премьера Арсения Яценюка, выступавшего с трибуны, а также атаку оппозиции с забрасыванием яйцами спикера Владимира Литвина в 2010 году.

Фотографии из Рады также используются на сайте Ла Монне для «обложки» афиши сезона.

В пояснении к кампании театр указывает, что человечество вошло в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности в мире.

«Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом», — говорится в аннотации к сезону, который стартовал в марте.

Конечно, отчасти самолюбие украинцев будет польщено — картинки из жизни Рады используют для рекламы высокого искусства. Но, конечно, большинство избирателей наверняка бы предпочли иметь нормально работающий парламент, пусть даже и без такого «промоушна».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что нередко драки между нардепами заканчиваются травмами и членовредительством — такова плата за будущую «рекламу».

51

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter