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Дерущиеся украинские нардепы стали рекламой Королевского оперного театра в Бельгии (фото, видео)
«Выяснение отношений» и потасовки между народными депутатами Украины имеют шанс перейти из скандальной хроники в раздел «высокого искусства» благодаря стараниям бельгийского театра, который решил использовать изображения дерущихся нардепов для рекламы своего нового сезона.
О «бельгийском ноу-хау» пишет издание The Бабель.
Оказывается, в центре Брюсселя в большом количестве развешаны плакаты с рекламой сезона 2020—2021 в Ла Монне, на которых запечатлена драка депутата-свободовца Игоря Мирошниченко с коллегой из КПУ летом 2014 года.
Кроме названия театра на них также виднеется слоган нового сезона — Once Upon Now («Однажды сейчас»).
Также видео потасовок в Раде театр использовал и в промо-роликах.
На видео среди прочих есть инцидент с депутатом от «Блока Петра Порошенко» Олегом Барной, который в декабре 2015 года пытался «вынести» премьера Арсения Яценюка, выступавшего с трибуны, а также атаку оппозиции с забрасыванием яйцами спикера Владимира Литвина в 2010 году.
Фотографии из Рады также используются на сайте Ла Монне для «обложки» афиши сезона.
В пояснении к кампании театр указывает, что человечество вошло в новое десятилетие, которое может стать периодом политической и социальной нестабильности в мире.
«Мы не можем отвернуться от насущных проблем, стоящих перед современным обществом», — говорится в аннотации к сезону, который стартовал в марте.
Конечно, отчасти самолюбие украинцев будет польщено — картинки из жизни Рады используют для рекламы высокого искусства. Но, конечно, большинство избирателей наверняка бы предпочли иметь нормально работающий парламент, пусть даже и без такого «промоушна».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что нередко драки между нардепами заканчиваются травмами и членовредительством — такова плата за будущую «рекламу».51
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