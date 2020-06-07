10 июня 2020

Во время одной из поездок в Испанию нам довелось посетить немало мест, связанных с жизнью и творчеством Сальвадора Дали. И, естественно, везде обнаруживали следы присутствия жены и главной музы великого художника — Галы Дали. Сегодня, в день её памяти, я решил рассказать вам, друзья мои, об этой удивительной — во многих смыслах — женщине.

Начнём с того, что звали её вообще-то вовсе не Галой, а Еленой. Леночка Дьяконова родилась в Казани в августе 1894 года, а образование получила в московской гимназии, в которой учились и сёстры Цветаевы. Раннее заболевание туберкулезом заставило родителей Леночки отправить к тому времени уже 18-летнюю девушку в Швейцарию. Лечиться. Но процесс лечения её интересовал меньше всего. А больше всего она интересовалась молодыми и привлекательными людьми.

На своё несчастье там же проходил курс лечения начинающий французский поэт Эжен Грендель. Пылкое увлечение друг другом вскоре переросло у них в любовь. И именно Эжен начал называть свою юную супругу именем ГалА (от французского — праздник, торжество), а она в ответ придумала для него псевдоним Поль Элюар, который и прославил затем юношу на весь мир.

Жили они в любви и согласии до тех пор, пока у пары не родилась дочь, от которой любвеобильная мамочка впоследствии отказалась, предоставив мужу возможность самостоятельно заниматься воспитанием ребёнка. Сама же Гала увлеклась поселившимся в их доме художником Максом Эрнстом, связь с которым даже не пыталась скрывать от супруга. А затем в её жизни появился Дали.

Однажды молодой художник (он был на 10 лет младше неё) пригласил на свою голову несколько семейных пар из Парижа в имение отца, находившееся на побережье Испании. Это была роковая для Дали встреча. С тех пор с Гала он не расставался до конца её дней. Она бросила мужа с ребёнком. А он — вопреки протестам отца — женился на этой взбалмошной особе, в одно мгновение покорившей его влюблённое сердце. И все, что с ним происходило после этого, строго контролировалось и постоянно согласовывалось только с нею — с его единственной Галой. И творчество, и строительство новых домов, и работа благотворительного фонда… Даже подписываться под своими картинами он с некоторых пор начал так — «Гала-Сальвадор Дали»!

Ему пришлось смириться с тем, что она по-прежнему увлекалась молодыми мужчинами и даже в замок, который Сальвадор Дали приобрёл в местечке Пуболь для неё, он мог отныне попадать только с письменного (!) её разрешения.

Она, кстати, не была писаной красавицей. Маленькие, чересчур близко посаженные глаза, тонкие губы и несколько длинноватый нос делали её в профиль похожей на хищную птицу. Но стройная фигурка и прочие женские прелести, а также поразительное умение «заводить» мужчину до крайней точки похотливого кипения, делали ее неповторимой…

После ее ухода жарким июньским днём 1982 года угас и творческий жар великого художника. Дали, создавший к тому моменту тысячи гениальных работ, за семь лет жизни без своей Галы написал всего две картины. В его знаменитом дневнике осталась такая запись: «Самое главное на свете — это Гала и Дали. Потом идёт один Дали. На третьем месте — всё остальное…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.