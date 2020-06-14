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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2001
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Размер: 28×19 cm
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Ещё совсем недавно детские коляски были у нас страшным дефицитом. В Советском Союзе дефицитом считалось практически все. Но если без сырокопченой колбасы или импортных женских зимних сапог на «манной каше» (на толстой платформе белого цвета) ещё как-то можно было обходиться, то без детской коляски молодым родителям обойтись было невозможно. Каждый решал эту проблему, как мог. Но обычно на время младенчества нового члена семьи коляску одалживали у родственников или знакомых. Ведь обладатели дефицитных колясок даже после того, как их дети подрастали, продолжали хранить коляски у себя. Так сказать, на всякий случай — а вдруг (!) ещё одного ребёночка Бог пошлёт или придётся выручить друзей, у которых родился первенец.
Так вот и жили. Мне, например, к рождению старшей дочери друзья подарили далеко не новую коляску голубого (как для мальчиков) цвета. Но я был счастлив. Ведь тогда на такие мелочи никто особого внимания не обращал. Главное — коляска была на ходу. И во время прогулок оказалась вещью просто незаменимой. Правда, по лестнице её тащить одному (да ещё с ребёнком!) было крайне тяжело и неудобно, потому что большие габариты и серьезный вес давали о себе знать. Впрочем, прослужила у нас эта коляска долго. Ведь в ней же мы вынянчили и родившегося вскоре сына. А затем средство детского передвижения было благополучно передано кому-то из коллег-журналистов и продолжало дальше помогать молодым родителям в деле воспитания подрастающего поколения.
18 июня во многих странах отмечается как день рождения детской коляски. Хотя на самом деле 18 июня 1889 года в Балтиморском патентном бюро просто была зарегистрирована очередная (но весьма на то время «продвинутая»!) модель детской коляски, придуманная американским изобретателем Уильямом Ричардсона. Он впервые создал реверсивную модель коляски, в которой ребёнок мог сидеть как лицом к человеку, возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, специальные оси добавили коляске столь удобной маневренности.
О первых же в мире детских колясках заговорили ещё в 1730-х годах, когда английский ландшафтный дизайнер Уильям Кент создал прообраз нынешней коляски. Попросил его об этом герцог Кэвендиш, отец шестерых детей. И мини-повозка, созданная Кентом, поначалу мало походила на коляску. В неё запрягали маленьких пони или домашних коз. И такие повозки чаще использовались для веселья, чем для степенных прогулок.
Настоящую же моду (почти через сто лет) на детские коляски в Европе внедрила английская королева Виктория, у которой было 9 детей, любившая сама гулять со своими малышами. К тому времени коляски уже, конечно, заметно усовершенствовали, но в них по-прежнему приходилось запрягать маленьких пони. А порой эту роль исполняли даже няньки или гувернантки. Правда, выглядели коляски прекрасно. Их делали на заказ, и по форме они напоминали транспорт для взрослых — кареты и дилижансы.
Ну, а современные «складные» коляски появились и вовсе недавно. В 1965 году британский авиационный инженер Оуэн МакЛарен изобрёл для своей дочери, ставшей мамой, коляску из трубчатого алюминия, прочную и легкую. Почти такую же, как на этом фото, где изображена фарфоровая детская коляска, приобретённая мною много лет назад в Барселоне. А в наши дни, заходя в отделы по продаже детских колясок, порой вообще создаётся впечатление, что попадаешь в автосалон с огромным выбором любых моделей. Были бы деньги…
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...