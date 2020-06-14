26.66 / 26.88 29.78 / 30.24
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
«Фарфоровые» истории
18 июня 2020
ТСС&#133;! НЕ РАЗБУДИ!!!
ТСС!!! НЕ РАЗБУДИ!!!
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2001
Скульптор: Juan Ignacio Aliena
Размер: 28×19 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Ещё совсем недавно детские коляски были у нас страшным дефицитом. В Советском Союзе дефицитом считалось практически все. Но если без сырокопченой колбасы или импортных женских зимних сапог на «манной каше» (на толстой платформе белого цвета) ещё как-то можно было обходиться, то без детской коляски молодым родителям обойтись было невозможно. Каждый решал эту проблему, как мог. Но обычно на время младенчества нового члена семьи коляску одалживали у родственников или знакомых. Ведь обладатели дефицитных колясок даже после того, как их дети подрастали, продолжали хранить коляски у себя. Так сказать, на всякий случай — а вдруг (!) ещё одного ребёночка Бог пошлёт или придётся выручить друзей, у которых родился первенец.

Так вот и жили. Мне, например, к рождению старшей дочери друзья подарили далеко не новую коляску голубого (как для мальчиков) цвета. Но я был счастлив. Ведь тогда на такие мелочи никто особого внимания не обращал. Главное — коляска была на ходу. И во время прогулок оказалась вещью просто незаменимой. Правда, по лестнице её тащить одному (да ещё с ребёнком!) было крайне тяжело и неудобно, потому что большие габариты и серьезный вес давали о себе знать. Впрочем, прослужила у нас эта коляска долго. Ведь в ней же мы вынянчили и родившегося вскоре сына. А затем средство детского передвижения было благополучно передано кому-то из коллег-журналистов и продолжало дальше помогать молодым родителям в деле воспитания подрастающего поколения.

18 июня во многих странах отмечается как день рождения детской коляски. Хотя на самом деле 18 июня 1889 года в Балтиморском патентном бюро просто была зарегистрирована очередная (но весьма на то время «продвинутая»!) модель детской коляски, придуманная американским изобретателем Уильямом Ричардсона. Он впервые создал реверсивную модель коляски, в которой ребёнок мог сидеть как лицом к человеку, возившему коляску, так и спиной к нему. Кроме того, специальные оси добавили коляске столь удобной маневренности.

О первых же в мире детских колясках заговорили ещё в 1730-х годах, когда английский ландшафтный дизайнер Уильям Кент создал прообраз нынешней коляски. Попросил его об этом герцог Кэвендиш, отец шестерых детей. И мини-повозка, созданная Кентом, поначалу мало походила на коляску. В неё запрягали маленьких пони или домашних коз. И такие повозки чаще использовались для веселья, чем для степенных прогулок.

Настоящую же моду (почти через сто лет) на детские коляски в Европе внедрила английская королева Виктория, у которой было 9 детей, любившая сама гулять со своими малышами. К тому времени коляски уже, конечно, заметно усовершенствовали, но в них по-прежнему приходилось запрягать маленьких пони. А порой эту роль исполняли даже няньки или гувернантки. Правда, выглядели коляски прекрасно. Их делали на заказ, и по форме они напоминали транспорт для взрослых — кареты и дилижансы.

Ну, а современные «складные» коляски появились и вовсе недавно. В 1965 году британский авиационный инженер Оуэн МакЛарен изобрёл для своей дочери, ставшей мамой, коляску из трубчатого алюминия, прочную и легкую. Почти такую же, как на этом фото, где изображена фарфоровая детская коляска, приобретённая мною много лет назад в Барселоне. А в наши дни, заходя в отделы по продаже детских колясок, порой вообще создаётся впечатление, что попадаешь в автосалон с огромным выбором любых моделей. Были бы деньги…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Коронавирус

Заражение COVID-19: ученые рассказали о важных мерах предосторожности в общем туалете

Вступительная кампания

Готовьте деньги: в МОН рассказали, сколько будет стоить год обучения в вузах

Горящий автомобиль в Дижоне

Вооруженные чеченские "патрули" на улицах Дижона: что происходит в столице Бургундии

Путин

Страдает оборонка: в МИД рассказали, почему у Путина добиваются отмены санкций

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер