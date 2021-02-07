11 февраля 2021

Не хочу никого ни в чем уличить. Более того, даже обидеть не собираюсь. Просто задаюсь вопросами, которые лежат на поверхности. Как такое может быть, если в странах Западной Европы беспокойство по поводу ухудшения пандемической ситуации всё время нарастает, Великобритания закрывает границы, Испания, Германия и Италия продлевают период жёсткого карантина, Израиль (занимающий первое место в мире по темпам вакцинации населения) запрещает гражданам без веских на то причин покидать свои дома, а у нас — судя по заявлениям политиков от медицины — ну, просто тишь и благодать? И заразившихся коронавирусом с каждым днём становится всё меньше, и выздоровевших всё больше, и в больницах едва ли не половина мест для больных ковидом пустует, и прививки скоро начнут делать чуть ли не всем и сразу…

В нашем редакционном коллективе, по моим подсчетам, коронавирусом переболел каждый третий сотрудник. И это при том, что все люди взрослые, ответственные, соблюдающие необходимые правила карантинных требований и четко представляющие себе опасность распространения вируса в случае легкомысленного к нему отношения. И это при том, что по стране, в которой проводятся массовые увеселительные мероприятия, работают огромные торговые центры и всё ещё не везде соблюдается социальная дистанция, если верить статистике Минздрава, болезнь перенёс лишь каждый тридцатый или даже тридцать пятый. Кого мы обманываем? И зачем? Кому этот обман нужен? И принесёт ли он облегчение реально заболевшим?..

Сегодня, во Всемирный день больных, очень не хотелось бы говорить о каком-либо обмане или даже о каких-либо заблуждениях, связанных со статусом больного, в роли которого периодически, к сожалению, оказывается каждый из нас. Поэтому я решил вспомнить старую добрую притчу, наоборот, дарящую всем нам надежду.

В маленькой горной деревушке однажды заболел немолодой уже фермер, всеми уважаемый и по жизни отчаянный и трудолюбивый, но вот только порой предававшийся унынию. Определить причину его болезни долго никто не мог. И, видя, как постепенно угасает хороший человек, его сосед решил привести к нему отшельника, который славился не столько даром исцеления, сколько умением поднять заболевшим людям дух.

Приблизившись к ложу казавшегося спящим человека, отшельник что-то пошептал ему на ухо и тут же ушёл. А фермер, начиная буквально со следующего дня, начал потихоньку приходить в себя, вставать с постели и обращаться к своим прежним занятиям. Видно было, как силы возвращаются в его окрепший организм.

Не понимая, что происходит, собравшиеся за ужином близкие ему люди не смогли удержаться от любопытства и задали герою нашего рассказа всего лишь один вопрос, мучивший их давно:

— Что же такое сказал тебе отшельник?

- Он дал мне два совета. Первый — избавься от страха смерти. И второй — по-настоящему полюби жизнь…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.