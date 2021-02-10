17 февраля 2021

Сегодняшний мой пост будет коротким, спонтанным. Знаете, почему? Потому что сегодня такой вот необычный день — День спонтанного проявления доброты…

Когда на прошлой неделе вечерний выпуск новостей на одном из телеканалов начался с необычного сюжета о беспородной собаке, спасённой молодым жителем прикарпатского села, многим это могло показаться чем-то нелепым или даже диким. Ведь в стране продолжается война, экономическая ситуация, усугублённая пандемией и периодически объявляемыми локдаунами, вынуждает многих думать о пропитании, а приближение массовой вакцинации вызывает больше тревог, чем надежд на то, что этот необходимый шаг может приблизить нас к массовому избавлению от опасного коронавируса. А тут рассказ о какой-то там собаке…

Впрочем, мне он нелепым не показался. Потому что в нем было всё — и проявление чьей-то жестокости, к сожалению, столь характерной в последнее время, когда личные проблемы перечеркивают в людях остатки простой человеческой жалости; и безразличие к чужому горю (тем более, собачьему!), когда многие считают обычным делом выживать по принципу «каждый за себя»; и демонстрация душевной черствости, когда никто никого за это уже не осуждает. Но при всём при этом — и торжество доброты и человечности!

Увидев на берегу горной речки полиэтиленовый кулёк с чем-то шевелившимся внутри, 20-летний парень решил не проходить мимо. Он замерзшими на лютом холоде пальцами с трудом развязал тугой узел и, обнаружив там окоченевшее тело собаки, бросился домой обогревать ее перед «теплодуйкой», установленной на полу. У спасённого пса не было сил даже скулить. Он лежал на мягкой подстилке, подставив морду под поток горячего воздуха — и только изредка косил глазами в сторону своего спасителя. Так продолжалось несколько дней, до тех пор, пока отогретая тёплом и добротой человеческого участия, собака наконец не вернулась к жизни.

Ни на мгновение не отставая от нового хозяина, она, как нитка за иголкой, следовала за ним буквально повсюду, благодарно заглядывая в глаза и молча прижимаясь к ногам. И в селе, обсуждая эту историю, все говорили не о том, какими жестокими бывают люди, способные погубить чужую, пускай даже и собачью, жизнь, а о том, как здорово, что есть такие молодые ребята, не безразличные к чужому горю.

Может быть, так совпало, но буквально на следующий день я в бесконечной ленте новостей на Facebook встретил коротюсенький пост неизвестного мне киевлянина Александра, который цеплял за душу сильнее длинных речей публичных морализаторов.

«Возвращаюсь с работы домой. На двери подъезда — объявление, написанное неровным крупным почерком: „Дорогие соседи! Сегодня утром, примерно в 10:20 на площадке второго этажа были утеряны 120 гривен. Если кто-то нашёл, занесите, пожалуйста, в 76-ю квартиру. Антонина Петровна. Пенсия 1680 гривен“. Приготовив 120 грн., поднимаюсь на второй этаж. Звоню в старую обшарпанную дверь. Открывает бабушка в синем халате. Видя протянутые деньги, тихо плачет, поспешно объясняя: „Ходила в магазин за мукой. А когда, вернувшись, доставала ключи, очевидно, деньги-то и потеряла…“ НО! Деньги наотрез отказалась брать. Оказалось, что за пару часов я был уже ШЕСТЫМ, нашедшим бабулины 120 гривен! Люди, как я люблю вас за то, что вы такие!!!»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.