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ІСУС НА МОРІ ТІВЕРІАДСЬКОМУ
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladroм Рік створення: 1984
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 54×76 cm
Лімітована серія 1200 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Багато разів, буваючи на різних континентах, мені доводилося бачити створені людськими руками й людським розумом установки, що генерують силу вітру, по простому їх часто називають «вітряними млинами». Біля узбережжя Нової Зеландії і Аргентини, на скелястих горах в Шотландії і Канаді, серед нескінченних сільськогосподарських полів в Нідерландах і Німеччині, на піщаних дюнах в Арабських Еміратах і в Ізраїлі вже давно створені величезні комплекси, завданням яких є використання сили вітру в промислових та побутових цілях. Так, будівництво таких комплексів обходиться недешево, але при правильному розрахунку це завжди приносить очевидну вигоду і при цьому зберігає ресурси викопного палива, що не порушує навколишнє природне середовище. Чи потрібно говорити про те, наскільки це важливо для всього світу, що намагається подолати кризу глобальної зміни клімату?
Всесвітній день вітру (Global Wind Day), який відзначається сьогодні, вперше проводився у 2007 році. А вже через два роки до ініціативи кількох європейських країн приєдналися жителі понад 30 країн. З кожним роком кількість країн, що беруть участь у заходах, присвячених Дню вітру, стрімко збільшується. Святкування стають все більш масовими й захопливими. Але, чесно кажучи, я в зв'язку з цим хотів розповісти вам дещо про інше. Користуючись нагодою, мені дуже хотілося б розповісти вам коротку єврейську притчу про вітер. І не тільки про вітер. І не стільки про вітер …
Вирішив одного разу молодий рибалка переплисти Мертве море на вітрильному суденці. Давно це було. Тоді, коли море це було ще повноводним й безкрайнім. Сів він на березі й застиг в очікуванні попутного вітру. Один день проходить, другий день, третій, а вітру все немає.
- Господи, — вигукнув у розпачі рибалка, — коли ж, нарешті, подує попутний вітер?
- Коли йому заманеться, друже мій, — почув він у відповідь голос Господній.
- Що ж мені робити в такому випадку?
- Змирися з тим, що від тебе не залежить, і вдосконалюй то, що залежить тільки від тебе самого.
- Але що ж може залежати тільки від мене?
- Ймовірно, те, що в тобі самому …
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі, мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Дивилася закоханим поглядом і ніжно обіймала за плечі: Таюне зачарувала шанувальників на концерті Олега Винника
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