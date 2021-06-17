23 червня 2021

Адольфу Саксу, найстаршому з 11 дітей відомого в Бельгії майстра духових інструментів Шарля Жозефа Сакса, не щастило практично з перших днів його життя. Дитину кілька разів рятували після отруєння отруйними випарами від лакованих музичних інструментів, які чомусь сушилися саме в дитячій кімнаті. Потім він ледь не потонув у річці, але в останній момент був врятований випадковим перехожим. Потім він отримав сильний опік від порохового вибуху і травму від розпеченої сковорідки. Потім він випив чашку сірчаної кислоти і проковтнув металеву шпильку. Потім він взагалі випав з вікна третього поверху, вдарився головою об кам'яну бруківку, надовго втратив свідомість і хтось навіть оголосив її померлим … Сусіди називали дитину «маленьким привидом» і з жахом очікували чергової біди. А батько, призначений придворним музичним майстром, продовжував вірити в те, що всі ці випробування послані його старшому синові для того, щоб загартувати його перед великими відкриттями. Так воно, власне кажучи, і сталося.

Адольф Сакс, рано захопившись роботою в батьковій майстерні, зумів не просто вдосконалити багато духових інструментів. Він придумав і створив безліч інструментів зовсім нових, ніколи і ніким не бачених раніше. Ну, а світову популярність йому приніс винахід саксофона. Взявши за основу кларнет, Адольф замінив дерево металом, пристосував зручніший мундштук, зробив так, що інструмент розширюється донизу і забезпечив його більш прогресивною гобойною і флейтовими аплікатурами. 23 червня 1846 року (тобто рівно 175 років тому!) Адольф Сакс отримав офіційний патент на винахід саксофона.

І ось тут починається найцікавіше. Заздрісники і недоброзичливці подали на геніального винахідника до суду, звинувативши його в «шахрайстві і фальсифікації». Ви не повірите, але в архівах збереглося судове рішення, в якому говориться, що «музичний інструмент під назвою саксофон не існує і існувати не може» (!?). У той же час провідні композитори Франції захоплено відгукнулися про новий інструмент. Після знайомства з Саксом зазвичай вельми скупий на похвалу Гектор Берліоз написав статтю, передруковану декількома впливовими французькими і бельгійськими журналами.

«Основна перевага нового інструменту, — писав він, — в різноманітної принади його акценту, часом серйозного, спокійного, часом пристрасного, мрійливого і меланхолійного, а часом неясного, як слабке віддзеркалення вже відлунали луни, схожого на неясну скаргу вітру в кронах дерев …»

У новий інструмент одні продовжували не вірити, інші захоплено вихваляти, називаючи його музичних попередників «варварськими». Відомий випадок, коли соліст «Королівської гармонії» в Брюсселі навідріз відмовився грати на саксофоні. І тоді Адольф Сакс викликав його на музичну дуель, що зібрала близько 4 тисяч чоловік. Соліст грав на традиційному кларнеті, а Сакс на своєму винаході. Перемога Адольфа була беззастережною. Публіка аплодувала йому … Але заздрісників ставало все більше і більше. Сакс замучився з'ясовувати в судах відносини з ними. До того ж, на це йшло чимало часу, нервів і грошових витрат.

Судові витрати постійно зростали. І незабаром це призвело до розорення його майстерні, в якій працювало більше ста чоловік, що випустили за 17 років (1843−1860) майже 20 тисяч саксофонів. Помер Сакс в 1894 році на самоті й убогості. Похований на знаменитому кладовищі Монмартра в Парижі. До появи джазу, головною дійовою особою якого судилося стати саксофону, знаменитий майстер не дожив всього лише кілька років.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра і щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.