7 липня 2021

Рівно 50 років тому, 7-го липня 1971 року, відбулося весілля відомих в Швеції виконавців і музикантів Агнети Фельтског і Бьорна Ульвеуса. Познайомилися вони кількома роками раніше на одній молодіжній тусовці в Стокгольмі. Бьорн був на 9 років старшим за свою юну обраницю. Але не тільки це привертало увагу представників преси до процедури одруження. Справа в тому, що і наречений, і наречена були учасниками групи АВВА, про яку на той час почав говорити вже весь музичний світ. І не тільки музичний, до речі.

Того спекотного липневого дня, коли Бьорн і Агнета вимовляли слова вічній відданості один одному, а їхні партнери по групі Анни-Фріда Лінгстад і Бенні Андерссон із заздрістю дивилися на молодят, ще не знаючи про те, що рівно через 7 років їм самим доведеться обмінюватися обручками, група АВВА тільки стояла на порозі неймовірної слави, яка незабаром обрушилася на них і поглинула їх з головою. Справа в тому, що вони, по суті, тоді ще формально АВВА й не називалися. Називалися вони довго та занудно: Агнета-Бьорн-Бенні-Анні-Фріда. Однак незабаром їх менеджер, котрий втомився кожен раз говорити такі довге ім'я групи, не витримав і заявив: відтепер ви будете називатися АВВА. Правда, тут вже виникла колізія юридична. Справа в тому, що на той час в Швеції вже була зареєстрована компанія з такою ж назвою. Вона займалася переробкою морепродуктів. І коли музиканти звернулися з проханням дати згоду на використання слова АВВА (за першими літерами імен учасників групи), рибопереробники погодилися, поставивши перед прохачами одну, але дуже важливу умову: «Дивіться, щоб нам не було за вас соромно!» Пізніше вони зізнавалися, що за пісні у виконанні гурту АВВА їм не було соромно ніколи.

Більш того, пройшло зовсім небагато часу — і вже вся Швеція з гордістю та захопленням вітала кожен новий успіх популярних виконавців. Незважаючи на те, що в першій спробі потрапити на заповітне «Євробачення» група з піснею «Ring Ring» на національному відборі зайняла лише третє місце, через рік з піснею «Waterloo» АВВА тріумфально виступила в англійському Брайтоні та вирушила у своє перше турне по світу вже в якості переможців «Євробачення». Їм аплодували Америка та Канада, Австралія та Італія, Франція та Німеччина. В Лондон вони прибули в статусі суперзірок і на два їхніх концерта в королівському Альберт-холі, зал якого вміщує 11 тисяч глядачів, надійшло 3,5 мільйона заявок. А по радіо Бі-Бі-Сі розповіли про те, що королеві Єлизаветі особливо припала до душі пісня «Dancing Queen», з приводу чого вона одного разу навіть зізналася: «Мені завжди хочеться під цю пісню танцювати. Тому що я королева та дуже люблю танцювати… «

З 1970 і по 1982 рік, коли спочатку розпалася група, а потім пішли один за іншим розлучення двох зоряних пар, які в неї входили, АВВА встигла підкорити своїми піснями чи не весь світ. Диски із записами їхніх пісень продавалися багатомільйонними тиражами. Мелодії шведської групи місяцями займали перші рядки музичних рейтингів у більшості країн. Вони диктували моду не тільки в музиці, а й в одязі. Всім хотілося бути навіть зовні схожими на виконавців пісні «Mamma Mia», яку співали всі і в честь якої навіть знімали популярні мелодрами. Вони отримували престижні премії, величезні гонорари та запрошення від монархів і президентів. А потім раптом розпалися. Правда, сталося це по-скандинавськи тихо та максимально коректно. Їх останнім хітом стала композиція Thank You For The Music, яка прозвучала в етері в грудні 1982 року.

Правда, рівно через 10 років вони зібралися знову. І навіть перевидали всі свої хіти на двох дисках під назвою АВВА Gold. І навіть взяли участь в прем'єрі мюзиклу Mamma Mia!, який тільки на Бродвеї в Нью-Йорку йшов 14 років поспіль, збираючи аншлаги. Вони й зараз інколи бувають разом для того, щоб і поспівати, і позгадувати про своє фантастичне минуле. Їм є, про що згадати…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.