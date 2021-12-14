19 грудня 2021

У всіх будівельних довідниках офіційним днем народження лінолеуму вважається 19 грудня 1863 року. Тоді англійський винахідник Фредерік Волтон отримав патент № 209/1860 на покращену технологію виробництва ліноксину та підлогового покриття на його основі. Хоча по справедливості пальма першості в цьому питанні мала б належати зовсім іншому англійському винахіднику — Натану Сміту. Адже рівно за 100 років до урочистої події в житті Фредеріка Волтона саме Сміту вдалося отримати патент, в якому були докладно описані компоненти та сам процес виготовлення підлогового покриття: на тканину наносилася гаряча маса із суміші смоли, живиці, коричневого іспанського барвника, бджолиного воску та лляної олії. Щоправда, трохи згодом у цю «горючу суміш» почали додавати мелену пробку. І такий ось попередник лінолеуму тривалий час називали камптуліконом.

Але, очевидно, заглянувши у словники, Фредерік Волтон вирішив, що якщо об'єднати два латинські слова linum (льон) і oleum (масло), то вироблене ним на невеликому заводику на околицях Лондона підлогове покриття правильніше було б називати лінолеумом. Сказано зроблено. І ось вже після отримання згаданого патенту до Фредеріка Уолтона переходить історичне звання винахідника лінолеуму, а промислове виробництво цього матеріалу, не зазнаючи особливих змін, швидко поширюється по всьому світу. І, слід зазначити, практично за тією ж технологією триває випуск лінолеуму й зараз. Ну, хіба що фактура і колірна гама досить популярного оздоблювального матеріалу стала багатшою. У чому легко переконатись, відвідавши будь-який великий будівельний супермаркет.

На цьому, в принципі, можна було б поставити крапку. Якби не бажання підняти читачам цього допису настрій невигадливим анекдотом, як кажуть, у тему. З ванної кімнати, в якій голиться перед роботою чоловік, долинає сердитий голос:

- Чорт забирай, до чого ж огидна бритва! Ну, просто зовсім не ріже.

- Дивно, — відповідає дружина, — а лінолеум учора різала чудово.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.