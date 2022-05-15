31.77 / 31.66 32.99 / 32.93
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зеленський приміряв «панамку Калуша» і спричинив фурор у мережі: «Він точно щось знає!»

9:22 15 травня 2022
Архівне фото

Після перемоги Kalush Orchestra з піснею Stefania на «Євробаченні» у світі схоже, може початися «Калушеманія», характерною ознакою якої стає «фірмовий» головний убір гурту.

 

Від того, щоби приміряти рожеву панамку, не втримався навіть президент Володимир Зеленський – фото опублікувала кума співака DZIDZIO Оля Цибульська.

"Він знав. І знає, що наступна перемога теж за нами", - написала вона.

Архівне фото зараз буквально спричинило фурор – схоже, президент кілька років тому передбачав перемогу України на конкурсі!

"Аааа! Я в шоці! Це реальне фото, Оля???" – написала Ольга Сумська.

"Наш президент точно щось знає", "Цього року буде тренд на рожеву панаму", "Совпадіння? Не думаю", "Наші найкращі", "Це натхнення для Калуш", "YES, the next WIN will be yours. to Ukraine", - підтримали її інші фоловери Олі.

У мережі почали жваво цікавитися такими знімками, і їх після "примірки Зеленського" стане, напевно, набагато більше.

 


Нагадаємо, коментуючи перемогу української групи на конкурсі, Володимир Зеленський спрогнозував ще багато перемог нашої країни на конкурсі і запевнив, що містом, що приймає конкурс, у майбутньому стане і звільнений від ворога Маріуполь.

1948

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

«Копійчане» підживлення для смородини: внесіть всього 2 ложки раз на 2 тижні, і ягода піде велика і солодка (відео)

«Копійчане» підживлення для смородини: внесіть всього 2 ложки раз на 2 тижні, і ягода «попре» велика і солодка (відео)

Томати

Листя на помідорах скручується «човником»: у чому причина і що робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.