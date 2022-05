Зеленський приміряв «панамку Калуша» і спричинив фурор у мережі: «Він точно щось знає!»

Після перемоги Kalush Orchestra з піснею Stefania на «Євробаченні» у світі схоже, може початися «Калушеманія», характерною ознакою якої стає «фірмовий» головний убір гурту.

Від того, щоби приміряти рожеву панамку, не втримався навіть президент Володимир Зеленський – фото опублікувала кума співака DZIDZIO Оля Цибульська.

"Він знав. І знає, що наступна перемога теж за нами", - написала вона.

Архівне фото зараз буквально спричинило фурор – схоже, президент кілька років тому передбачав перемогу України на конкурсі!

"Аааа! Я в шоці! Це реальне фото, Оля???" – написала Ольга Сумська.

"Наш президент точно щось знає", "Цього року буде тренд на рожеву панаму", "Совпадіння? Не думаю", "Наші найкращі", "Це натхнення для Калуш", "YES, the next WIN will be yours. to Ukraine", - підтримали її інші фоловери Олі.

У мережі почали жваво цікавитися такими знімками, і їх після "примірки Зеленського" стане, напевно, набагато більше.

Нагадаємо, коментуючи перемогу української групи на конкурсі, Володимир Зеленський спрогнозував ще багато перемог нашої країни на конкурсі і запевнив, що містом, що приймає конкурс, у майбутньому стане і звільнений від ворога Маріуполь.

1948

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter