У росії намагалися мобілізувати 28-річного Анатолія Литвиненка — сина колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, убитого в Лондоні 2006 року (на фото у заголовку). Його отруїли полонієм, ймовірно, за особистим наказом президента путіна. Про це пише The Guardian. За словами Анатолія, який вже два десятки років мешкає у Великій Британії, в середині жовтня у двері московської квартири, яка зареєстрована як його офіційне місце проживання, постукали офіцери російської військової адміністрації. Сусіди, які вийшли, повідомили непроханим гостям, що Литвиненка не було вдома з того часу, як вбили його батька.

Мобілізація була оголошена путіним 21 вересня, після пів року стратегічних провалів, безглуздих смертей та гуманітарних звірств російської армії в Україні. За оцінками експертів, на сьогодні втрати росіян становлять 356 520 осіб, що є близько 40% усього особового складу російських збройних сил. кремль спочатку припускав, що це буде двотижнева операція, під час якої армія увійде в Київ і повалить уряд Володимира Зеленського. Однак «операція» переросла в криваву війну з прискоренням російських втрат техніки та особового складу.

«Мій призов однаковою мірою збентежив і не здивував. Відносини моєї сім'ї з російською державою не були ідеальними з моменту приходу путіна до влади у 2000 році. Як наслідок, я очікував, що буду на початку будь-якого списку осіб, які будуть відправлені на схід України для використання в якості гарматного м'яса, — цитує Анатолія Литвиненка видання. — Цей зв'язок, історія, часом більш дивна, ніж вигадка, була ретельно задокументована пресою та індустрією розваг з моменту смерті мого батька, Олександра Литвиненка, відвертого критика путіна. Це сталося у 2006 році, через кілька тижнів після того, як він випив чай з радіоактивним ізотопом полонію-210 в лондонському готелі. Ця подія завдала шкоди відносинам між росією і Сполученим Королівством. Росіяни добре знають нашу історію. Як ми з матір'ю втекли разом з батьком, отримали політичний притулок у Великій Британії, а потім були свідками його повільної і болісної смерті від того, що можна описати лише як мікроскопічну ядерну зброю, — щоб ніколи не повернутися до країни, яка нас народила і так безглуздо зневажала. І все ж, незважаючи на все це, військова адміністрація з'явилася за адресою, за якою я не проживав протягом двох десятиліть, і з повною щирістю і бажанням хотіла забрати мене на фронт».

Нагадаємо, у січні 2016 року в Лондоні було оголошено результати громадського розслідування у справі про отруєння Олександра Литвиненка. Вбивство, як повідомили судді, «ймовірно, було схвалено» особисто президентом росії путіним та директором ФСБ миколою патрушевим. У кремлі ці заяви назвали домислами.

У постанові від 21 вересня 2021 року Європейський суд з прав людини у Страсбурзі заявив, що він встановив: вбивство було скоєно Луговим і Ковтуном і «були вагомі докази, яких було достатньо за відсутності спростування, що при отруєнні Литвиненка пан Луговий та пан Ковтун діяли як агенти російської держави». У червні 2022 року Ковтун помер в результаті важкої хвороби, пов'язаної з коронавірусною інфекцією. Андрій Луговий — депутат державної думи від «ЛДПР».

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