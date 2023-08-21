Не треба пити ліки «для підйому імунітету»: лікарка про контагіозний молюск

Контагіозний молюск — досить поширена інфекція шкіри, спричинена вірусами. На шкірі утворюються круглі, тверді, безболісні горбики та прищики. Вона поширюється від людини до людини та через контакт із зараженими предметами (рушники, одяг тощо). Контагіозні молюски найчастіше зустрічаються у дітей, у дорослих рідше. Якщо не лікувати, вони зазвичай самі зникають з часом, пояснює дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше розповідала про іншу хворобу шкіри — розацеа.

«Загалом це вважається нестрашною проблемою. Вірус є лише поверхнево на шкірі, всередині організму все добре. У гірших випадках, прищики можуть запалюватись, чухатися і приєднувати інфекцію, дуже поширюватись. У людей з імунодефіцитом може їх бути дуже багато. Також у діток з атопічним дерматитом молюски можуть теж більше поширюватись і чухатися. Перш за все при інфекції слід звернутись до лікаря. Якщо молюсків є мало і вони є у малої дитини, лікар запропонує чекати, поки вони самі пройдуть. Адже лікування їх є болюче, і шкоди від таких методів буде більше, ніж від самих молюсків.

Якщо молюски поширюються, створюють дискомфорт, дитина є старша або це дорослий, лікар може застосувати лікування. Лікування полягає у фізичному знищенні цих прищиків, на жаль, противірусного медикаменту не існує.



Лікарі можуть призначити:

зовнішні їдкі розчини та креми,

заморозити молюски (кріодеструкція),

кюреткою їх розчавити або проколоти (кюретаж),

припекти високою температурою або лазером.

Потім висип може з’являтись ще, тому лікування повторюється, аж поки хвороба не припиняється".

Щодо профілактики, то лікарка радить мити руки собі та дитині. Вчіть її не торкатись молюсків, постарайтесь не розчухувати їх. Дорослим — не голіть ділянки, де вони є. Не діліться та не позичайте особисті речі. Уникайте контакту «шкіра-до-шкіри» з дітьми або дорослими, у кого є молюски.

«Покривайте пластирем молюски, коли контактує дитина з іншими, плаває у басейні.

Якщо є свербіж- використовуйте протисвербіжний крем або розчин, прикладіть холод.

Дітей не ізолюють від школи та садочка, проте варто заклеювати молюски пластирем або закривати одягом".

Що не варто робити — то це самостійно видавлювати молюски, не займайтесь самолікуванням- чистотіл, спирт, кислота тощо. Це може спричинити рубці або опіки.

«Не мийте дітей разом, не діліться одягом, якщо хтось з них має інфекцію. Не треба пити ліки „для підйому імунітету“ — це ніяк не впливає на хворобу. Не треба панікувати і обстежувати дитину. Зазвичай діти є здорові і не потребують аналізів. Сам факт наявності молюсків не свідчить про понижений імунітет. Лікар уважно вас розпитає, і якщо будуть серйозні сумніви призначить дообстеження. Особливого контролю потребують діти з ВІЛ, які приймають ліки, що понижують імунітет, або діти з імунодефіцитом. Те, що дитина часто хворіє, або „алергік“ не означає порушення імунітету. Не треба пити сорбенти, мити шкіру антисептиками тощо».

Раніше «ФАКТИ» публікували поради лікарки щодо «народних засобів», які можуть нашкодити.

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