Дешево та надзвичайно ефективно: як почистити унітаз лимонною кислотою

Вапняний наліт на унітазі — це прокляття для багатьох дбайливих господинь. Затверділе скупчення спочатку виглядає трохи сірим. Це трохи непривабливо, але багато хто вважає, що з цим можна змиритися. Зрештою, він застигає, як цемент, і ніяке чищення туалетною щіткою не зрушить його з місця. А потім наліт набуває жахливого коричневого кольору, і ваш унітаз виглядає абсолютно брудним, навіть якщо ви регулярно його чистите.

На щастя, коричневий колір — це не бруд. Це просто мінеральні відкладення (залізо, кальцій, магній і вапно), які повільно перетворюють наліт на коричневий. Можна швидко, дешево і легко видалити коричневі плями та вапняні відкладення з унітазу за допомогою лимонної кислоти, пише moralfibres.co.uk.

Налийте повний чайник гарячої води в унітаз. Вода не повинна бути окропом, оскільки це може призвести до тріщин (кщо це станеться, то у вас з'явиться значно більша проблема, ніж просто коричневі плями). Додайте близько 125 грамів лимонної кислоти в унітаз. Це не обов'язково має бути точна кількість, тому не турбуйтеся про її зважування. Залиште лимонну кислоту в унітазі, не змиваючи, принаймні на одну годину. Після того, як розчин вбереться, змийте його і використовуйте звичайний засіб для чищення унітазу та щітку для унітазу, щоб видалити залишки вапняного нальоту. Вони повинні легко відходити, без особливих зусиль.

Якщо ваш унітаз сильно забруднений, може знадобитися повторне застосування лимонної кислоти, щоб видалити стійкі відкладення вапняного нальоту.

Цей метод ефективно очищає унітаз завдяки кільком ключовим моментам. По-перше, тепло гарячої води допомагає розпушити вапняний наліт. По-друге, коли йдеться про хімічні реакції в науці, зазвичай вищі температури означають вищу швидкість реакції. У цьому випадку гаряча вода означає, що лимонна кислота швидше реагує з вапняним нальотом. Ви навіть можете побачити або почути шипіння в унітазі, коли додаєте лимонну кислоту. Це ознака реакції лимонної кислоти з лужним вапняним нальотом.

Якщо ви не чуєте або не бачите ніякого шипіння, не хвилюйтеся. Це не означає, що лимонна кислота не працює. Це може означати, що лимонна кислота реагує з вапняним нальотом трохи повільніше. Наліт все одно зійде після одного-двох хороших замочувань.

Також видалити патьоки та іржу з поверхні унітазу можна за допомогою 9-відсоткового столового оцту.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як почистити пралку без шкідливої хімії.

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