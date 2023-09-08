Аромат усіх спецій і трав набагато краще розкривається: чому алкоголь варто додавати у страви

Алкоголь — це та дрібничка, за якою достатньо легко можна відрізнити просто смачну страву від кулінарного шедевра. Не даремно народна мудрість говорить, що диявол завжди ховається в деталях. І якісний алкоголь — це саме та маленька деталь, яка здатна перетворити повсякденну страву у розкіш, пише «Кукорама», соціальна мережа для тих, хто любить готувати чи їсти всіляку смакоту.

Мало хто знає, але після додавання горілки рибний бульйон стане прозорішим, а шматки риби — пружніми, міцно триматимуть свою форму. Також наприкінці варіння борщу, після того, як зняли його з вогню, слід додати у баняк ложку-дві доброго коньяку, чи навіть медовухи. Додайте одну-дві чайні ложки коньяку, коли ретельно вимішуєте фарш для начинення домашніх ковбас. Ви здивуєтесь, як значно покращиться прикінцевий смак страви. Ну, а про чудодійний результат додавання коньяку при приготуванні печінкових чи печінково-м'ясних паштетів точно усі знають. Або яким смачним та повітряним виходить кляр на пиві — просто казка!

Про додавання алкоголю до маринадів для м'яса чи птиці перед запіканням чи обсмажуванням теж слід пам’ятати. Бо аромат усіх спецій і трав набагато краще розкривається при додаванні алкоголю. А ще він у маринаді пом'якшує білки (допомагає їм швидше денатурувати), отже, м'ясні вироби будуть ніжнішими й танутимуть у роті.

Не замінюйте вказаний у рецепті випічки алкогольний напій горілкою, самогоном чи чимось подібним. Тоді краще готуйте це просочування взагалі без алкоголю або в критичних випадках замініть на інший благородний напій. В багатьох своїх рецептах автори просто не вказують цю важливу деталь. Але якщо цього не зробити, то смак страви стає набагато простішим.

А ще смачний та ароматний алкоголь додають у масляні креми наприкінці їхнього приготування. Для чого? Це не лише збагатить аромат і смак страви, але і частково збільшить час придатності цього крему. Алкоголь тут виступить ще і як консервант.

Поряд з цукром алкоголь впливає на глютен тіста, не дозволяючи йому сильно розвиватись. В яких виробах нам таке конче потрібно? У пісочному тісті — тарталетки, горішки, трубочки, печиво, торти, пироги, інколи — у кексовому тісті, інколи — у здобному дріжджовому тісті, тобто там, де ми хочемо отримати ніжний, крихкий виріб.

Щоб пересвідчитись, чи все так, як ми пишемо, радимо приготувати швидке печиво «Кримський міст» на коньяку.

На жаль, цієї осені в Україні подорожчають найпопулярніші продукти харчування, в тому числі й алкоголь.

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