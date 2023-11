Днями американський Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War) опублікував інформацію про те, що ЗСУ вдалося закріпитися на ділянках лівого берега Дніпра глибиною від 3 до 8 км. Ділянок зіткнення тут багато — Кринки, Козачі Лагері, Олешки, Гола Пристань тощо. Ситуація значно погіршилася після ракетного удару по командному пункту угруповання «Дніпро» 1 листопада, під час якого загинуло кілька високопоставлених офіцерів рф, близьких до командувача угруповання генерал-полковника Теплинського (за чутками, самого генерала контузило). Контакти з підрозділами окупантів на «передку» обмежилися до мінімуму. Потреби підрозділів також нікого не цікавлять, пише автор телеграм-каналу «Досьє шпигуна», який веде один зі співробітників фсб.

«Проблема цього напряму полягає в тому, що, починаючи з червня 2023 року, він слугував «донором» особового складу і техніки, яка вирушала на відбиття контрнаступу ЗСУ в районі Роботиного. Командування було впевнене, що природна перешкода у вигляді річки Дніпро надійно захищає фронт від ЗСУ. Зараз ситуація поступово почала змінюватися. Найяскравіше це видно в районі н.п. Кринки. Тут оборону тримає 144 окрема мотострілецька бригада (в/ч 11739), — написав автор телеграм-каналу «Досьє шпигуна». - Нещодавно в бригаді стався казус. Приїхали нові снаряди для РСЗВ «Град». Чи то був проведений неправильний розрахунок, чи то таблиці стрільби підвели, але під час вогню з системи стався «недоліт». Замість ураження позицій ЗСУ, снаряд влучив у РЕБ-комплекс «Гроза» 144 бригади, призначення якого — боротьба з дронами противника.

Це був останній РЕБ-комплекс, який перебував у розпорядженні бригади. Після цього почався масовий наліт FPV-дронів з правого берега Дніпра, який триває вже тиждень. А єдиний спосіб боротьби з ними, який залишився у бригади, — стрілецька зброя (антидронні рушниці масово показують свою неефективність). Іншими словами, підрозділи бригади не можуть вивести техніку на бойові позиції для відбиття просування ЗСУ, адже після появи умовної САУ в полі досяжності дрона ЗСУ вона стає першочерговою ціллю".

Автор телеграм-каналу звертає увагу на гостру проблему з наявністю особового складу на цій ділянці фронту. Зважаючи на високі втрати, зокрема і серед офіцерів-окупантів, на посадах «командир роти» в основному перебувають сержанти.

«Командування бригади доповідає про всі складнощі обстановки на напрямку своєму начальству, — додає автор телеграм-каналу „Досьє шпигуна“. - Але поки що у відповідь отримує лише — „тримайтеся“. Якщо найближчим часом командування не зверне увагу на проблеми бригади — від неї залишиться лише назва».

