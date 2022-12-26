Полковник ЗС Австрії Маркус Райзнер припускає, що «Україна намагатиметься продовжити наступ взимку, наскільки це буде можливо, в той час як росія буде вести себе скоріше оборонно». Росіяни розраховуватимуть на те, що навесні українська армія буде ослаблена до того часу, про це він сказав в інтерв'ю ntv.de.

«Одразу після початку російського вторгнення одностайною була думка, що Україна не зможе довго вести цю війну. Навіть Пентагон, який раніше застерігав від вторгнення, не вірив, що Україна зможе довго протриматися. Західні спецслужби 24 лютого припускали, що Київ впаде перед росіянами протягом декількох днів. Найбільшим військовим досягненням став відхід росіян з-під Києва в бік Донбасу, вимушений несподіваним оборонним успіхом українців. Навіть якщо відхід росіян був організованим, було зрозуміло, що план „А“ росіян провалився. У цей момент стала очевидною стійкість України: ми звільнили Київ, ми звільнимо і Донбас, і навіть повернемо Крим. До сьогоднішнього дня відхід росіян з-під Києва задавав тон українському опору. Зараз, взимку, ми бачимо патову ситуацію. Обидві сторони фіксують успіхи і невдачі, але чим закінчиться війна — не зрозуміло».

За словами полковника, знадобилося небагато часу, щоб Захід зрозумів, наскільки масштабно потрібно підтримувати Україну. Частково це було пов'язано з тим, як українська влада вела інформаційну війну: вона навіювала, що Україна може не тільки дати відсіч росіянам, але й успішно воювати з ними.

«Лише після того, як в Україну прибули перші системи озброєння, українська армія отримала можливість утримувати росіян хоча б на певній відстані. Насамперед, цінною для України була реактивна артилерійська система залпового вогню HIMARS. З його допомогою вдалося знищити російські склади боєприпасів, а також мости в Херсоні. Після невдачі під Києвом росіяни перейшли до іншого підходу: наступати не швидко і вглиб, а повільно, з масованою артилерійською підтримкою. HIMARS допомогли Україні зірвати цей російський підхід, щоб самостійно перейти в наступ на третій фазі війни. На цьому етапі Україна не лише повернула собі Харківську область, а й у листопаді — місто Херсон та прилеглу до нього територію на північ від Дніпра. Україна все ще потребує масованої підтримки Заходу, особливо у вигляді поставок зброї та розвідувальної інформації. А по-друге, росія зрозуміла, що її шкуру здирають, і знову намагається адаптуватися відповідним чином.

Перше велике рішення, яке ми побачили тут, і якого росія насправді хотіла уникнути, — це мобілізація. Нещодавно мобілізовані сили зараз заповнюють прогалину, яка вже на початку створювала труднощі для росіян. Масовані атаки на об'єкти критичної інфраструктури — це так зване «формування», підготовка до бою шляхом нападу на інфраструктуру. Наприклад, таким чином вони ускладнюють постачання із Заходу товарів, які вкрай необхідні Україні. І, безумовно, росіяни також зацікавлені у знищенні морального духу населення.

Ми знаємо, що бомбардування міст у Другій світовій війні не послаблювали моральний дух населення, скоріше навпаки. Однак, що є небезпечним для України, так це стратегічне виснаження — знищення підстанцій, електростанцій, електромережі в цілому. Україна у відповідь намагається вдарити по росії в глибину — атакуючи аеродроми та Чорноморський флот, адже саме з кораблів здійснюються пуски крилатих ракет".

Маркус Райзнер схильний вважати, що Україна намагатиметься продовжувати наступальні дії, наскільки це можливо, протягом зими, в той час як росія буде більше оборонятися.

Нагадаємо думку ізраїльського експерта про важливу перевагу ЗСУ і те, що фронт взимку не зупиниться.



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