В Україні удвічі більше 40-річних чоловіків, ніж 20-річних: ЗМІ пояснили, чим це небезпечно

Україна вже давно зіткнулася з критичною демографічною проблемою: в країні дуже мало молодих чоловіків. Здорові чоловіки віком до 30 років, які складають основу більшості військових, є частиною найменшого покоління в сучасній історії України. Країна повинна знайти баланс між необхідністю протистояти російському наступу, збільшуючи кількість війська, і ризиком знищення цілого покоління, пише The New York Times.

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«На початку квітня президент Володимир Зеленський зробив політично болючий крок, знизивши призовний вік з 27 до 25 років. Але це ще не межа. У Сполучених Штатах, наприклад, чоловіки можуть бути призвані до армії з 18 років. Небажання України знижувати призовний вік ще більше відображає тривалий вплив історії.

Причини нинішньої демографічної проблеми сягають глибини понад століття. Наслідки Першої та Другої світових воєн в Україні були помітними навіть у 1990-х роках. Під час кожної війни народжувалося менше дітей. Цей спад передавався з покоління в покоління і через десятиліття обмежило чисельність населення України.

Розпад Радянського Союзу в 1991 році зробив маленьке покоління ще меншим, оскільки народжуваність різко впала. Різке падіння тривало більше десяти років, що призвело до того, що в Україні з'явилося найменше покоління в новітній історії України. Хлопцям, які народилися тоді, зараз від 18 до 27 років, найкращий вік для участі в бойових діях. Але в Україні більш ніж удвічі більше чоловіків у віці 40 років, ніж у віці 20 років.

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Різке падіння народжуваності в Україні протягом перших десятиліть після розпаду Радянського Союзу не є унікальним явищем. Подібне падіння спостерігалося в багатьох пострадянських країнах, включаючи росію".

Але демографічні виклики, що постали перед Україною у воєнний час, є набагато серйознішими, вважають втори статті. Тому що росія має майже в чотири рази більше населення, що дає їй більший пул чоловіків, з якого вона може черпати сили.

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«У 1990-х роках невпевненість у майбутньому нависла над життям в Україні, оскільки заощадження зникли, а зарплати знецінилися в умовах економічної кризи. Ця невизначеність «вплинула на репродуктивну поведінку населення, — сказав в інтерв'ю Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи.- У рік здобуття Україною незалежності, 1991, українські жінки в середньому мали 1,9 дитини. Десять років потому народжуваність знизилася до 1,1 дитини. Коли ці діти досягли 20-річного віку, ефект їхньої меншої кількості був відчутний спочатку на робочій силі, а потім став набагато відчутнішим після вторгнення росії в Україну у 2022 році».

Вже зараз стають зрозумілими наслідки війни для наступного покоління українців. З 2021 по 2023 рік кількість народжень скоротилася майже вдвічі. Одним із важливих чинників цього зниження демографи називають те, що, за даними Євростату, близько 800 000 українських жінок віком від 18 до 34 років втекли до країн Європейського Союзу. Наразі відсутність жінок відіграє більшу роль в українській демографії, ніж призов чоловіків до армії.

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Але зниження призовного віку загрожує ще більшим скороченням молодого покоління. А на окупованих територіях країни росія призиває українських чоловіків воювати проти України, починаючи з 18 років.

Перспективи майбутніх народжень, за словами демографа пана Гладуна, зараз залежать від обох факторів: скільки чоловіків гине на фронті під час війни і скільки жінок повертається з Європи. Але в України немає іншого вибору, сказав він, окрім як призивати молодих чоловіків до армії.

«Що ми можемо зробити? — сказав він. — Це війна».

Раніше публікувалася думка науковця про те, що можуть робити росіяни після окупації: «Українців вони будуть перевиховувати або вбивати».

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