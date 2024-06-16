Менше вживайте солі: як запобігти розвитку атопічного дерматиту

Вживання лише 1 додаткового грама солі на день — менше, ніж міститься в середньостатистичному бутерброді або бургері з фаст-фуду — збільшує ймовірність спалаху атопічного дерматиту на 22 відсотки. Якщо солі споживати ще більше, то є ризик розвитку екземи. До такого висновку дійшли науковці Великій Британії.

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Атопічний дерматит — це хронічне захворювання, яке викликає сухість та свербіж шкіри. Захворювання зазвичай починається в дитинстві, але деякі люди хворіють і дорослими. Кількість людей з атопічним дерматитом з роками зросла, особливо в індустріально розвинених країнах, що може бути пов'язано з екологічними факторами та способом життя, зокрема з харчуванням, пише видання everydayhealth.

Деякі експерти вважають, що те, що ми їмо, особливо продукти з високим ступенем обробки та фаст-фуд, може сприяти розвитку атопічного дерматиту. Британські науковці провели дослідження, використавши дані понад 215 тисяч осіб у віці від 30 до 70 років (середній вік — 56 років). Аналіз медичних записів та кодів рецептів показав, що майже 11 тисяч з них (5 відсотків) мали атопічний дерматит.

Проаналізувавши зразки сечі всіх учасників дослідження, вчені виявили, що середньостатистична людина виводить близько 3 грамів натрію (солі) за 24 години. Потім вони проаналізували всі дані, щоб побачити, чи існує зв'язок між рівнем натрію та атопічним дерматитом.

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Дослідники виявили, що кожен додатковий грам натрію, який виводився понад середню норму, суттєво (до 20 відсотків) збільшував ризик діагностування атопічного дерматиту та тяжкість протікання захворювання.

Ці дані свідчать про те, що натрій може сприяти виникненню атопічного дерматиту і загострювати його.

Натрій, який більшість людей споживає у вигляді солі, також підвищує ризик високого кров'яного тиску та серцевих захворювань.

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