Кримський півострів, де російська ППО збила українську ракету над пляжем, з його високими горами, ясною погодою, мінімальним радіоперевантаженням і південним розташуванням ідеально підходив для радянської системи космічного зв'язку. Саме тому в 1959 році розпочалася розбудова радянської космічної програми. В Євпаторії побудували масивну космічну радіостанцію: 10 гігантських, спрямованих догори радіоантен, а також пов'язані з ними засоби живлення та управління, пише Forbes.

ВІДЕО ДНЯ

Як частина розгалуженої радянської мережі космічного зв'язку, Євпаторійський об'єкт був відомий як НВП-16 (науково-вимірювальний пункт — Авт.). Він був розроблений для зв'язку з зондами на Місяці і Марсі в 1960-х і 70-х роках, але завдяки багатьом нещодавнім доповненням до його оригінальних радіоканалів на частоті 0,92 гігагерца, він також може зв'язуватися з сучасними супутниками-шпигунами «Лотос-С» і навігаційними супутниками ГЛОНАСС, які є російською відповіддю на американські супутники GPS. Саме тому російський уряд захопив НВП-16 і сотні його кваліфікованих співробітників, коли його війська окупували Крим у 2014 році. І, ймовірно, саме тому, принаймні двічі з грудня, українські війська обстрілювали безцінну космічну базу ракетами.

У неділю українська армія випустила щонайменше чотири високоточні ракети американського виробництва з армійської тактичної ракетної системи по НВП-16. Пожежі на об'єкті вирували всю ніч, а супутникові знімки Planet, зроблені в понеділок, схоже, показують сліди від вибухів на території бази.

РЕКЛАМА

На думку авторів публікації, НВП-16 також є легітимною військовою ціллю. Її початкові вісім радіопередавачів і два радіоприймачі можуть тимчасово вийти з ладу, але інші передавачі можуть надсилати сигнали на супутники спостереження, зв'язку і навігації, в тому числі на космічні апарати Liana і ГЛОНАСС, і приймати їх від них.

Супутники ГЛОНАСС допомагають наводити найпотужніші російські авіаційні боєприпаси: планерні бомби КАБ. Як частина розвідувальної системи Liana, супутники Lotos-S виявляють електромагнітні випромінювання від військових цілей, таких як судна в морі, і точно визначають їх місцезнаходження. Цілком можливо, що супутники Liana прослуховували сигнали від українських вибухонебезпечних безпілотних катерів, які витісняють російський флот із західної частини Чорного моря.

РЕКЛАМА

НВП-16 — складна ціль, йдеться у статті. Її радіоантени, генератори і засоби управління розкидані по двох великих кампусах. Найпомітніше обладнання — старі антени — дуже міцні. За словами російського історика космонавтики Анатолія Зака, будівельники НВП-16 зібрали обладнання зі старих залізничних мостів, корпусів списаних підводних човнів і обертового механізму зі списаного лінкора.

Тож Україні може знадобитися ще багато ударів, щоб завдати серйозної шкоди НВП-16, не кажучи вже про знищення бази, вважають вони.

РЕКЛАМА

«І щоб було зрозуміло: знищення НВП-16 не позбавить росію можливості зв'язуватися зі своїми супутниками, а лише обмежить її. Росіяни утримують й інші космічні бази, хоча жодна з них не розташована так близько до лінії фронту в Україні».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна дедалі більше ускладнює для росії можливість утримувати незаконно анексований Крим завдяки кампанії, спрямованій на знищення протиповітряної оборони, залізничного сполучення та водних комунікацій.

10

Читайте нас у Facebook