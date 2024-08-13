Трагедія у Туреччині: четверо родичів загинули, намагаючись врятувати 13-річну дівчинку, що потопала
На жаль, іноді звичайний відпочинок на природі може завершитися загибеллю людей. Трагедія сталася на дамбі Альпаслан-1 у східній турецькій провінції Муш. Рабія Каракая пішла поплавати поки її сім'я відпочивала неподалік. Пізніше рідні помітили, що дівчинка потопає. Її старші сестра і брат Еданур Каракая, 20 років, і Ясін Каракая, 18 років, першими кинулися у воду, щоб допомогти. Невістка Рабіа, 22-річна Фатма Хідіє Каракая, та її родичка, 15-річна Ейлюль Текін, теж кинулися на допомогу, пише Need to Know. Всі четверо членів сім'ї не впоралися з ситуацією і загинули у воді разом з Рабією.
Одна із загиблих була на восьмому місяці вагітності. Тіла жертв були перевезені до найближчого моргу для проведення розтину, після чого їх віддали родичам для поховання. Рабію, Еданур і Ясін поховали поруч з їхньою матір'ю, яка померла у 2016 році.
Голова громади Алі Риза Текін розповів: «Рабія пішла у воду і стала тонути, а її рідні кинулися рятувати її. Коли ми дісталися туди, то побачили їхні бездиханні тіла. Фатма залишилася в озері, але ми змогли витягнути її вночі за допомогою команди водолазів. Ми відвезли їхні тіла в державну лікарню Муш, а потім поховали їх на нашому сільському кладовищі».
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