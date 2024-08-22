Блакитне золото: як українська лохина завойовує світ

Впродовж останніх років спостерігається стабільне зростання експорту української лохини, і прогнозується, що ця тенденція продовжиться. Збільшення попиту на українську лохину зумовлено високою якістю продукції та конкурентними цінами на міжнародних ринках.

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Так, у 2023 році Україна встановила історичний рекорд експорту лохини, поставивши на зовнішні ринки понад 4 тисячі т свіжої ягоди. Відповідно, прибуток українських фермерів досягнув рекордного виторгу в 16,5 мільйона доларів США. Це стало знаковою подією для аграрного сектору країни, оскільки дохід від продажу лохини за кордон перевищив дохід від експорту традиційно популярних яблук, що раніше посідали провіду позицію. Так, за інформацією аналітичного порталу EastFruit, лохина принесла українським експортерам приблизно $ 30 мільйонів, що становить близько 15% від загального експорту фруктів. Основними ринками збуту для української лохини стали країни ЄС, зокрема Нідерланди, Велика Британія, Німеччина та Іспанія​.

Тепер лохина за обсягом річного виторгу у плодовій групі товарів поступається лише волоському горіху і замороженим ягодам та фруктам. Це свідчить про високий потенціал цієї ягоди на міжнародних ринках.

Що цікаво, яблуко, яке традиційно є основною експортною продукцією з України, має більш тривалий сезон експорту — майже цілий рік. У той час як сезон експорту лохини триває лише з липня по жовтень, тобто за ці кілька місяців формується весь річний дохід від цієї ягоди. Це підкреслює важливість лохини як високоприбуткового продукту, здатного генерувати значні прибутки в обмежений період часу.

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За словами Михайла Купранця — власника ТОВ «Грона Агро», яке також займається вирощуванням цієї цінної ягоди під торговою маркою Gaderia, лохина має великі перспективи на світовому ринку завдяки своїм властивостям.

«Ця ягода не лише винятково корисна, але і є зручна для споживачів. У порівнянні з іншими ягодами вона не так швидко псується, має можливість вирощування в різних кліматичних умовах завдяки великій кількості адаптованих сортів. Це робить її універсальним продуктом, який може задовольнити потреби різних ринків», — зазначає пан Купранець.

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ТОВ «Грона Агро» під торговою маркою Gaderia вирощує і реалізовує кілька сортів лохини, які відрізняться за смаком та властивостями. Найпопулярніші — лохина Reka, Duke та Chundler. Таке різноманіття дозволяє не лише задовольняти потреби внутрішнього ринку, але й гідно представляти Україну у світі.

Експерти зазначають, що на цей момент лохина та заморожена малина є категоріями плодоовочевого експорту з України, які зростають найбільш динамічно. Щорічно виторг від їхнього експорту збільшується на 22−28%, що свідчить про високу конкурентоспроможність цих товарів на світовій арені. Зростання експорту лохини у 2023 році відбулося на тлі загального скорочення обсягів світової торгівлі цією ягодою, що підкреслює успіх українських виробників у складних ринкових умовах.

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Звичайно, не обходиться і без труднощів. Перша і найважливіша складність для українських фермерів — це кліматичні умови. Лохина — це культура, яка потребує специфічних умов для вирощування: вона вимоглива до ґрунтів, вологості та температурних режимів. Наприклад, несприятливі погодні умови можуть значно зменшити врожайність, що спостерігалося і в поточному сезоні з малиною.

Так, виробники зазначають, що на аграрний сектор впливають кліматичні зміни, і їм доводиться адаптувати технології та методи вирощування, щоб забезпечити стабільний врожай навіть у складних умовах.

Іншою складністю є конкуренція на внутрішньому ринку. Популярність лохини зростає, і все більше фермерів намагаються займатися її вирощуванням. Це призводить до збільшення пропозиції на ринку, що, своєю чергою, тисне на ціни. Як результат, ціни на лохину можуть різко знижуватися в періоди масового збирання врожаю.

Однією з важливих умов успішного експорту є відповідність продукції міжнародним стандартам. Це стосується не тільки якості ягоди, але й її упаковки та сортування. Європейські покупці вже зараз звертають увагу на сорти лохини, і українським фермерам необхідно бути готовими до цього. До речі, «Грона Агро» має сертифікат Organic Standard, який підтверджує, що продукція відповідає стандартам органічного виробництва, не містить синтетичних добрив, пестицидів, ГМО та інших хімічних речовин. Наявність такого сертифікату може спростити експорт продукції в країни Європейського Союзу, де органічні стандарти є обов'язковими для подібної продукції.

Ще одна тенденція, яку відзначають фермери — зростання попиту на лохину пов'язане завдяки популяризації здорового харчування. Цей тренд набирає обертів в Україні та за кордоном. Лохина стає одним з головних компонентів раціону людей, що піклуються про своє здоров'я, завдяки високому вмісту антиоксидантів і вітамінів. Але це означає, що споживачі стають все вибагливішими.

Сучасний споживач шукає не просто смачну та корисну їжу, але й хоче, щоб вона була привабливою на вигляд, зручно упакованою та відповідала його очікуванням щодо якості. Фермерам потрібно враховувати ці вимоги, щоб залишатися конкурентоспроможними.

Отже, як бачимо, вирощування лохини в Україні має великі перспективи, але вимагає значних зусиль з боку аграріїв для подолання викликів. Необхідно продовжувати роботу над поліпшенням якості продукції, адаптацією до змін клімату та розвитку маркетингових стратегій для успішного виходу на міжнародні ринки. Лише тоді українська лохина зможе повністю реалізувати свій потенціал і стати одним із головних експортних продуктів країни.

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