В компанії «Укрзалізниця», де раніше запустили сервіс спецзамовлення квитків для військовослужбовців, пояснили випадок, що викликав бурхливу реакцію у Мережі. Йшлося про бійця, який спав разом із собакою в тамбурі потягу Одеса — Ковель.

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Про цей випадок у соцмережі написала Катерина Белозерова, яка виклала на своїй сторінці відповідні фотографії та обурилась таким ставленням.

Фото зі сторінки Є.Белозерової

«Який вже рік триває війна… Здавалося б куди вже гірше… Немає слів… одні думки… Куди ми і чому вони?

Здається, тварин люблять всі — і військові не виняток. Бобри «допомагають» рити окопи, собаки сигналізують про небезпеку, а коти піднімають настрій у скрутні часи. Люди, які нас захищають, чотирилапі які їм в цьому допомагають, мають їхати в тамбурі на холодній підлозі 8 годин, тому що «фу пес «та існують певні обмеження. «Він їде з передової», — сказала мені провідниця. Але ми не маємо права їх пустити… Розпач… Гнів… МАТ», — пише авторка фотографій.

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На цю ситуацію відреагувала «Укрзалізниця», зазначивши, що боєць, який разом з мамою мав у вагоні 5 поїзда № 078 квитки на місця 46 і 48, при посадці попередив бригаду, що йому психологічно комфортніше їхати у тамбурі.

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«Треба розуміти, що наші захисники можуть мати психологічні причини, щоб поводити себе дещо відмінно від інших пасажирів, наші бригади стикаються із цим щодня — стояння в тамбурах, небажання спати на постілі, окріп замість чаю та ін. Причини ми всі розуміємо, з часом це проходить, але потрібне терпіння й розуміння.

Цієї ночі і провідниця, і начальник поїзда неодноразово пропонували зайняти місце в купе (обмежень для службових собак не існує за умови викупу всіх місць у купе, але в даному випадку сусіди не мали заперечень проти собаки), але вибір військовослужбовців варто поважати нам усім», — йдеться у коментарі «УЗ».

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Раніше в «УЗ» розповіли про новий сервіс для родичів поранених військових, яких перевозять медичними потягами.

Фото зі сторінки Єкатерини Белозерської

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