Заповзають та кусають: нашестя мишей і щурів в окопах

Лінії фронту війни в Україні заполонили щури та миші, які поширюють серед солдатів хвороби, що паралізують їхню боєздатність. І звичайні засоби боротьбі з ними не діють. Це нагадує жахливі умови в окопах під час Першої світової війни, повідомляє CNN.

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Українська військова з позивним «Кіра» розповіла виданню, як її батальйон минулої осені під час боїв на півдні Запорізької області вразила мишача епідемія.

«Уявіть, що ви лягаєте спати, а ніч починається з того, що миша заповзає вам у штани чи джемпер, кусає кінчики пальців або руку. Залежно від того, як пощастить, ви проспите дві-три години», — розповіла захисниця в інтерв'ю CNN.

Вона підрахувала, що в її бліндажі, розрахованому на чотирьох солдатів, було близько тисячі мишей.

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«Це не миші приходили до нас у гості, а ми були їхніми гостями», — додала вона.

Відео, якими українські солдати діляться в соціальних мережах, показують масштаби цього лиха на передовій. Миші та щури нишпорять під ліжками, в рюкзаках, електрогенераторах, кишенях одягу та наволочках. На одному з відео видно, як миші вилітають з російського міномета, наче кулі з гармати.

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Українська військова розвідка в грудні повідомила про спалах «мишачої лихоманки» в ряді російських підрозділів навколо Куп'янська Харківської області. У звіті зазначалося, що ця хвороба передається від мишей до людини при вдиханні пилу з частинками мишачого посліду або при вживанні мишачого посліду з їжею. Як наслідок, зазначає українська розвідка, «мишача лихоманка» значно знизила боєздатність російських солдатів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Азербайджані для розмінування використовують щурів. До речі, африканські щури набагато ефективніші. Їхня невелика вага є перевагою при виявленні мін, оскільки вони не вибухають.

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