«Украина не позволит Польше говорить с ней языком запретов и ограничений», — Климкин

Украина выступает за стратегическое партнерство с Польшей, однако не воспринимает языка запретов и ограничений. Так министр иностранных дел нашей страны Павел Климкин прокомментировал принятие польским Сенатом закона об Институте национальной памяти.

«Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина „преступления украинских националистов“ усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда», — написал министр в своем Twitter.

Климкин отмечает, что Украина готова вести с Польшей объективный диалог и совместно изучать факты, а не мифы.

«Всегда выступали и будем выступать за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, но не воспринимаем языка запретов и ограничений и разделяем озабоченность наших международных партнеров по поводу упомянутого закона», — отметил чиновник.

Напомним, в ночь на 1 февраля Сенат Польши принял закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за «отрицание преступлений украинских националистов против поляков». Кроме того, запрещается обвинять поляков к причастности к уничтожению евреев в годы второй мировой войны.

Документ вызвал негативную реакцию сразу у нескольких государств. Кроме Украины, президент которой назвал его таким, который «не отвечает принципам стратегического партнерства» между странами, закон жестко раскритиковали власти Израиля и США. В частности, в Израиле могут уже 1 февраля отозвать своего посла из Варшавы.

Тем временем вице-премьер-министр Украины по вопросам социальной политики Павел Розенко отметил, что принятый польскими властями закон может создать угрозу для украинцев в Польше.

«Решения польского Сейма и Сената внесут определенные коррективы в нашу позицию и в наш диалог с польской стороной, потому что мы не можем, и мы не сможем обойти вопрос этого закона. Ведь его, скажем так, неконкретные нормы или нормы, которые требуют дополнительной трактовки, на самом деле могут представлять угрозу для наших сограждан, которые работают в Польше или пытаются просто поехать в Польшу для туристической экскурсии или какой-либо бизнес-поездки», — отметил чиновник.

Он указал, что украинская сторона будет поднимать эти вопросы на переговорах с польскими властями, а также намерена мониторить, как он будет действовать на практике.